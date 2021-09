Elezioni comunali Roma 2021, media degli ultimi sondaggi: Michetti 31,8, Gualtieri 26,8, Raggi 19,3 Questa è la media degli ultimi sondaggi sulle elezioni comunali Roma 2021 pubblicati tra ieri e oggi da Demopolis, Ipsos, Bidimedia, Swg, Emg, Noto e Quorum Youtrend: Michetti 31,1, Gualtieri 26,8, Raggi 19,3 e Calenda 18. Michetti e Gualtieri, quindi, hanno più chance degli altri di accedere al ballottaggio, con il secondo favorito sul primo per la vittoria finale.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Roma 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I sondaggi pubblicati nelle ultime ore sulle elezioni comunali di Roma indicano tutti lo stesso risultato: a finire al ballottaggio dovrebbero essere Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, con il secondo favorito sul primo per la vittoria al secondo turno. C'è solo un sondaggio che vede la sindaca Raggi vicina a Gualtieri e si tratta di quello di Porta a Porta elaborato da Noto: 25-29 Michetti, 23-27 Gualtieri, 21-25 Raggi, 19-23 Calenda, con questi ultimi due in netta rimonta rispetto ai candidati di centrodestra e centrosinistra. Secondo le altre rilevazioni, invece, la battaglia per il primo e per il secondo posto sarebbe molto meno aperta. Questa è la media degli ultimi sondaggi pubblicati tra ieri e oggi da Demopolis, Ipsos, Bidimedia, Swg, Emg, Noto e Quorum Youtrend: Michetti 31,1, Gualtieri 26,8, Raggi 19,3 e Calenda 18. Ricordiamo che da domani non sarà più possibile pubblicare sondaggi fino alle elezioni amministrative che si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

I sondaggi sulle elezioni comunali a Roma

Questi i risultati degli ultimi sondaggi realizzati prima dello stop alle pubblicazioni che comincia due settimane prima del voto:

Demopolis per Otto e mezzo

Enrico Michetti: 28-34% Roberto Gualtieri: 23-29% Virginia Raggi: 18-24% Carlo Calenda: 16-22% Altri candidati: 2-4%

Ipsos per Corriere della Sera

Enrico Michetti 36,0% Roberto Gualtieri 28,5% Virginia Raggi 15,5% Carlo Calenda 14,0% Altri 6,0%

Bidimedia

Enrico Michetti 31,10% Roberto Gualtieri 28,00% Virgina Raggi 18,80% Carlo Calenda 15,50%

Swg per Messaggero

Enrico Michetti 29-33 Roberto Gualtieri 26-30 Carlo Calenda 18-22 Virginia Raggi 15-19

Emg per Rai

Enrico Michetti (Cdx) /29%-33% /41%-45% Roberto Gualtieri (Csx) /24%-28% /55%-59% Virginia Raggi (M5s) /19%-23% Carlo Calenda /16%-20% Altro candidato /2%-6%

Quorum Youtrend per Sky

Enrico Michetti 30,8%, Roberto Gualtieri 26,4%, Carlo Calenda 19,0%, Virginia Raggi 18,9% e altri candidati al 4,9.

Noto per Porta a Porta

Michetti 25/29%, Gualtieri 23/27%, Raggi 21/25%, Calenda 19/23%

La media dei sondaggi: