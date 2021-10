Effetto green pass, Gimbe: “Tamponi raddoppiati in una settimana, ma anche 400mila vaccinati in più” Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe evidenzia l’effetto green pass nella prima settimana in cui è scattato l’obbligo sul lavoro. I tamponi antigenici effettuati sono quasi il doppio rispetto alla scorsa settimana, ma cresce anche il numero dei nuovi vaccinati, praticamente tutti in età da lavoro. Intanto gli ospedali continuano a svuotarsi poco alla volta.

A cura di Tommaso Coluzzi

I reparti Covid degli ospedali continuano a svuotarsi, i nuovi casi diminuiscono (anche se di poco) e soprattutto c'è – forse per la prima settimana realmente – l'effetto green pass. Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe si può riassumere così: da un lato la curva che cala da tutti i punti di vista, dall'altro il green pass obbligatorio sul lavoro che raccoglie alcuni risultati. Le indicazioni del presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, sono chiare: bisogna vaccinare il numero più elevato possibile di over 12 che non presentano specifiche controindicazioni; accelerare la somministrazione della terza dose; introdurre l’obbligo della terza dose per gli operatori sanitari; estendere progressivamente la platea vaccinabile con dose booster alla fascia 50-59 e successivamente, se necessario, alle altre fasce anagrafiche; mantenere l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi e aderire alle norme sul distanziamento sociale.

Il monitoraggio settimanale di Gimbe sul Covid

Secondo i dati del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, l'unico dato stabile riguarda i decessi per Covid. I posti occupati in terapia intensiva diminuiscono del 4,1%, i ricoverati con sintomi del 9,1% e le persone in isolamento domiciliare del 9,7%. I nuovi casi sono oltre 17mila, ma meno rispetto alla scorsa settimana. Gli attualmente positivi, infatti, sono il 9,7% in meno. "A livello nazionale – spiega Cartabellotta – scendono da 7 settimane i nuovi casi settimanali". Intanto c'è aperta la partita dei vaccini, con oltre 12 milioni di dosi di vaccino a mRna ferme nei depositi e inutilizzate. Al 20 ottobre il 78,2% della popolazione – totale e non solo i vaccinabili, ovvero anche gli under 12 – aveva ricevuto almeno una dose. Nell'ultima settimana sono aumentate di nuovo le somministrazioni, con una media mobile di 178.907 al giorno. Vanno a rilento, invece, le terze dosi.

L'effetto green pass su tamponi e vaccini

Nel monitoraggio di Gimbe viene evidenziato l'effetto green pass: nell'ultima settimana il numero dei tamponi antigenici rapidi ha registrato una netta impennata, aumentando

del 78,5%, per una media giornaliera che è passata da 173mila a 309mila. Nell’ultima settimana sono stati effettuati 2.151.081 tamponi antigenici rapidi. Ma allo stesso tempo nell’ultima settimana sono state vaccinate 407.404 nuove persone, di cui l’86,4% appartiene a fasce anagrafiche che includono persone in età lavorativa: 78.387 nella fascia 20-29 anni, 90.960 nella fascia 30-39 anni, 85.745 nella fascia 40-49 anni, 68.812 nella fascia 50-59 anni e 27.934 nella fascia 60-69.