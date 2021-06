È morto Guglielmo Epifani, ex leader della Cgil ed ex segretario del Partito democratico. Aveva 71 anni. Nato a Roma nel 1950, è stato il primo socialista a guidare il sindacato. Per alcuni mesi è stato anche segretario dem, partito che poi ha lasciato per entrare tra le fila di Liberi e Uguali, con cui era attualmente eletto alla Camera.

È stato segretario generale della Cgil dal 2002 al 2010, mentre nel 2013 per alcuni mesi ha ricoperto la carica di segretario del Partito democratico dopo le dimissioni di Pier Luigi Bersani. Dopo la sua reggenza ha lasciato il ruolo a Matteo Renzi. Nel 2017 si è però allontanato dal partito per dissidi interni, preferendo aderire alla scissione dell'ala sinistra dem, che ha formato Articolo 1- Movimento Democratico e Progressista. Nel 2018 si è candidato con Liberi e Uguali venendo rieletto alla Camera.

"È una notizia drammatica, che ci è arrivata durante l'incontro. È una giornata tristissima. Abbiamo interrotto la riunione per rispetto della memoria di Guglielmo Epifani. Esprimo profondo cordoglio di tutti i democratici e democratiche alla moglie. Ricordo il ruolo fondamentale che ha avuto come leader Pd, in un momento difficile", ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, davanti al Nazareno, insieme ai leader di Cgil, Cisl e Uil, interrompendo il vertice tra i sindacati e il Pd sulla proroga del blocco dei licenziamenti. La sua morte "é una pessima notizia, per la Cgil è una mancanza molto grave. Guglielmo ha dato la sua vita alla Cgil e al sindacato", ha invece affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. L'ultimo intervento di Epifani, a quanto riporta l'Ansa, fu proprio a favore dei lavoratori: "Non si può pensare di far ripartire il Paese e licenziare", aveva detto.