Dopo l’alluvione la ministra Santanchè propone vacanze in Romagna per evitare “tragedia economica” L’invito della ministra del Turismo Santanchè per aiutare i territori colpiti dall’alluvione: “Diremo che la riviera è pronta e domanderemo: non hai ancora scelto dove andare in vacanza? Scegli la Romagna, perché oltre a mangiare bene e vedere posti belli, quest’anno puoi fare anche un’azione solidale”.

A cura di Annalisa Cangemi

La ministra del Turismo Daniela Santanchè vuole aiutare i territori piegati dall'emergenza maltempo e distrutti dall'alluvione. Per questo suggerisce ai cittadini di scegliere l'Emilia-Romagna come meta per le prossime vacanze estive. "Ora dobbiamo scongiurare una tragedia economica", ha detto in un'intervista alla "Stampa" la ministra di Fdi, che tra pochi giorni sarà a Rimini e Riccione per invitare "gli italiani a passare le vacanze estive in Romagna. Si sta bene e si fa un gesto solidale".

La premier Giorgia Meloni ha lasciato in anticipo il G7 di Hiroshima per andare in Romagna, con questa motivazione: "Me lo impone la mia coscienza". La ministra Santanchè ha tradotto così il messaggio della premier: "Il governo c'è, e' al loro fianco e non le lascerà sole. Giorgia Meloni è un leader che ha coscienza e non è cosa da poco. Questo vuol dire essere italiani". Domani si terrà il Consiglio dei ministri, con le misure per fronteggiare l'emergenza e aiutare la popolazione colpita: "Sono già stati messi a disposizione i primi 10 milioni e poi altri 20. Ora bisogna fare una ricognizione per sapere quanti sono i danni. Le cifre saranno il massimo possibile". Ma la riviera romagnola è in ginocchio: "Ho parlato con Bonaccini e l'assessore Corsini, siamo d'accordo nel lavorare insieme per far capire che l'Emilia-Romagna sarà pronta ad accogliere i turisti, come sempre. Quello che non deve succedere è che dopo la tragedia ne arrivi un'altra economica sul turismo".

Per quel che riguarda una campagna pubblicitaria ad hoc ha detto: "Le associazioni di categoria stanno chiedendo una campagna di supporto. D'accordo con Corsini e Bonaccini sabato sarò a Rimini e Riccione. Faremo una conferenza stampa per presentarla. Diremo che la riviera è pronta e domanderemo: non hai ancora scelto dove andare in vacanza? Scegli la Romagna, perché oltre a mangiare bene e vedere posti belli, quest'anno puoi fare anche un'azione solidale". Il dialogo con la Regione e con tanti comuni di centrosinistra sta funzionando: "Noi – ha osservato ancora la ministra – vogliamo che funzioni e non ci attarderemo a sottolineare le manchevolezze del passato, che sappiamo esistono, ma non è questo il momento delle polemiche. È il momento di stare insieme come squadra perché siamo tutti italiani ed emiliano-romagnoli in questo momento", ha concluso.