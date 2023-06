Domani entra in vigore il nuovo Codice degli Appalti, Salvini: “Fiducia a imprese, sbloccati cantieri” “Dal 1° luglio entra in vigore il nuovo Codice degli Appalti, che taglia la burocrazia e accelera cantieri e lavori”: lo ha annunciato Matteo Salvini sui social. “Fiducia a piccoli comuni, sindaci e imprese, sblocco dei cantieri, norme più snelle e veloci”, ha aggiunto.

A cura di Annalisa Girardi

Domani, sabato 1° luglio, entra in vigore il nuovo Codice degli Appalti. A ricordarlo è il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini: "Domani entra ufficialmente in vigore il nuovo Codice degli Appalti: fiducia a piccoli comuni, sindaci e imprese, sblocco dei cantieri, norme più snelle e veloci", ha scritto in un post sui social.

"Contro il pericoloso immobilismo ideologico dei NO, finalmente parte uno strumento fondamentale per favorire infrastrutture, lavoro e crescita in tutto il Paese, nel nome dei SÌ. Avanti così", ha aggiunto il segretario del Carroccio. Nell'immagine condivisa si legge: "Dal 1° luglio entra in vigore il Codice Salvini, che taglia la burocrazia e accelera cantieri e lavori".

Il vice presidente del Consiglio leghista aveva annunciato l'entrata in vigore anticipata del nuovo Codice degli Appalti dopo il Cdm sugli aiuti per i territori alluvionati dell'Emilia Romagna."Come ministero dei Trasporti abbiamo portato in Cdm l'entrata in vigore anticipata del Codice degli appalti per testare quello che dovrà essere uno strumento che taglierà tempi e burocrazia", aveva detto in conferenza stampa.

Il nuovo Codice era stato approvato dal governo lo scorso marzo. "Come promesso dopo anni di attesa su mia proposta il Consiglio dei ministri oggi ha approvato finalmente il nuovo Codice degli appalti pubblici. Meno burocrazia meno perdita di tempo, più fiducia alle imprese e ai sindaci. Fiducia alle imprese dei territori e alle imprese anche più piccole, quelle artigiane. Significa più cantieri più lavoro e più sicurezza in tutta Italia. Dalle parole ai fatti", aveva commentato Salvini in quell'occasione.

Tra le novità del nuovo Codice c'è anche la possibilità, per le stazioni appaltanti, di attivare affidamenti diretti per gli appalti fino a 5,3 milioni di euro. In una nota il Mit aveva sottolineato come si trattasse di un taglio dei tempi notevoli, a beneficio soprattutto delle piccole realtà. Non solo, si introduce anche la possibilità di concedere il cosiddetto subappalto a cascata, cioè illimitato, per garantire la conclusione dei lavori.