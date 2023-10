“Dobbiamo stroncare i trafficanti e fermare gli sbarchi dei migranti”: la lettera di Meloni e Sunak Italia e Regno Unito sono uniti nella lotta contro gli sbarchi illegali, scrivono in una lettera la presidente Meloni e il premier Sunak: “Dobbiamo stroncare le bande di trafficanti e ripristinare la legalità”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Uniti contro gli sbarchi illegali. È questo il senso della lunga lettera scritta da Giorgia Meloni e Rishi Sunak e pubblicata oggi dal Corriere della Sera. La presidente del Consiglio e il premier britannico, intervengono per dettare la linea sul tema migranti, sottolineando quanto è stato fatto finora e quanto ancora c'è da fare a livello europeo. "È una crisi etica, con bande criminali che sfruttano e traggono profitto dalla miseria dei più vulnerabili – scrivono i due leader di governo – È una crisi umanitaria, con naufragi di imbarcazioni non sicure che quest’anno hanno già provocato oltre 2.000 vittime. Ed è una crisi europea: come ha indicato la Presidente von der Leyen durante la sua visita a Lampedusa il mese scorso, sono gli Stati nazionali a decidere chi arriva in Europa, non gli scafisti e i trafficanti".

Meloni e Sunak parlano di una posizione comune per fermare il flusso di migranti irregolari e recuperare la fiducia dei cittadini. "Le Nazioni del nostro continente stanno riconoscendo che l’approccio attuale non funziona – continuano – È sempre più ampia la consapevolezza della necessità di una cooperazione più stretta e di misure più severe per reprimere i trafficanti di esseri umani". L'obiettivo è "stroncare le bande di trafficanti". Anche perché "i gruppi criminali stanno mettendo in campo nuove tattiche per sfuggire alla giustizia e impongono un cambio di passo nella nostra risposta, in particolare per distruggere le loro catene di approvvigionamento".

Nella lettera viene più volte ribadita la vicinanza tra Italia e Regno Unito su questi temi, ma anche sulla visione della guerra in Ucraina. Al vertice di ieri "ci siamo concentrati sulla migrazione illegale – concludono Meloni e Sunak – siamo determinati a fare tutto il necessario per fermare le bande criminali, a porre fine a questa crisi etica e umanitaria una volta per tutte e a ripristinare la legalità in ambito migratorio".