Di Maio: “Teatrini di alcune forze politiche in momento delicato per Italia è spettacolo indecoroso” “Un teatrino che stanno facendo due forze politiche in un momento storico delicato, mentre si stanno decidendo cose importanti anche per l’Italia”, lo dice Luigi Di Maio, che oggi ha riunito i gruppi di Insieme per il Futuro.

A cura di Annalisa Girardi

"Quello visto in questi giorni è uno spettacolo indecoroso. Un teatrino che stanno facendo due forze politiche in un momento storico delicato, mentre si stanno decidendo cose importanti anche per l'Italia", lo dice Luigi Di Maio, che oggi ha riunito i gruppi di Insieme per il Futuro, per fare il punto su quanto sta accadendo in questi giorni, con il Movimento Cinque Stelle che fa i conti con la scissione e con il governo che risente delle fibrillazioni da più lati. Non c'è infatti solo il caso M5s ad agitare le acque, ma anche la Lega, con Matteo Salvini che mette in guardia sullo stato di salute del governo. "Noi abbiamo fatto una scelta di maturità rispetto ad atteggiamenti che non sono più condivisibili e sostenibili", aggiunge Di Maio.

Il ministro degli Esteri ha riunito i suoi un giorno dopo le indiscrezioni per cui lo stesso Mario Draghi avrebbe chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte dall'incarico di presidente M5s, giudicandolo inadeguato e un problema per la stabilità dell'esecutivo. Nessuno ha mai davvero smentito. Palazzo Chigi, da parte sua, si è limitato a comunicare una telefonata tra Draghi e Conte che sarebbe l'inizio di un "chiarimento", ma ciò che è limpido sin da ora sicuramente è che le tensioni tra le forze politiche di maggioranza sono elevate. E intanto cominciano a girare le voci su una possibile scissione anche nel Carroccio, sullo stesso stampo di quella opertaa da Di Maio. In questo caso la figura chiave sarebbe quella di Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico e parte delle fronde più moderate della Lega. Ma in questo caso, per ora, sono solo ricostruzioni della stampa che il diretto interessato non sembra voler commentare.

Intanto in Senato si è costituito il gruppo Insieme per il Futuro – Centro democratico: ne fanno parte dieci senatori arrivati dai banchi del M5s, che hanno poi seguito Di Maio. Dopo alcuni giorni nel Gruppo Misto, si è ora formato quello di Ipf: ne fanno parte Primo Di Nicola (che ne è presidente), Antonella Campagna, Daniela Donno, Raffaele Mautone, Simona Nunzia Nocerino, Vincenzo Presutto, Loredana Russo, Pierpaolo Sileri, Fabrizio Trentacoste e Sergio Vaccaro.In questi giorni Di Maio, in qualità di ministro degli Esteri, è anche impegnato al summit Nato di Madrid. Intervenendo al panel dedicato al legame transatlantico e agli obiettivi della Nato nel contesto internazionale attuale, Di Maio ha detto: "Non siamo solo alleati per la difesa militare, ma dobbiamo difendere i nostri valori ogni giorno".