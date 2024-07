video suggerito

Decreto Sport e Scuola approvato alla Camera, le novità per studenti stranieri e docenti di sostegno Via libera – con 174 voti a favore, 123 contrari e 5 astenuti – al decreto Sport e Scuola, che dalla Camera passa ora al Senato. Le misure principali riguardano l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri e il potenziamento del sostegno per gli alunni con disabilità.

A cura di Annalisa Girardi

È stato approvato alla Camera – con 174 voti a favore, 123 contrari e 5 astenuti – il decreto Sport e Scuola, sul quale il governo aveva posto ieri la questione di fiducia, che passa ora al Senato dove dovrà essere convertito entro il 30 luglio. A Montecitorio, per la precisione, è stato approvato il disegno di legge per la conversione del provvedimento proposto dal governo a fine maggio, che tra le altre cose prevede l'insegnamento obbligatorio della lingua italiana per gli studenti stranieri. "Si tratta di misure importanti che abbiamo fortemente voluto e che segnano un ulteriore passo avanti dell'azione riformatrice del governo e della maggioranza parlamentare. Tra le tante, mi soffermo su due misure: sostegno e stranieri", commenta il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Per poi spiegare che gli studenti di origine straniera "dovranno acquisire una conoscenza adeguata dell'italiano, con corsi obbligatori e docenti dedicati", in quanto "la lingua è un requisito fondamentale per una inclusione che sia vera e non solo predicata". L'obiettivo, prosegue il ministro, "è una scuola sempre più inclusiva e con standard qualitativi sempre più alti, in cui siano valorizzati e promossi i talenti di ogni giovane, indipendentemente dalle condizioni di partenza".

L'insegnamento della lingua italiana, però, non è l'unica novità in arrivo con il decreto. Una parte è dedicata al potenziamento del sostegno per gli alunni con disabilità. "Per rispondere alla carenza di docenti di sostegno, 85 mila insegnanti ad oggi non sono specializzati, potenziamo i percorsi di specializzazione attraverso una nuova offerta formativa", afferma Valditara, precisando che le famiglie "potranno decidere di chiedere la conferma del docente di sostegno che lavora al fianco del proprio figlio, così da garantire, anche in caso di supplenti, quella continuità didattica che è presidio fondamentale per la didattica di tutti ma in modo particolare per gli alunni più fragili".

Per quanto riguarda invece lo sport, nel disegno di legge sono contenute delle norme sulle Olimpiadi invernali Milano – Cortina, attribuendo all'amministratore delegato della società responsabile per le infrastrutture all'evento anche le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di alcune opere. E infine è presente anche una norma per riconoscere maggior perso alla Lega di Serie A nel calcio.