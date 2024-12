Ddl sicurezza, Consiglio d’Europa scrive a La Russa: “Restringe i diritti”

video suggerito

Il Consiglio d'Europa scrive a Ignazio La Russa e chiede di modificare il ddl Sicurezza, attualmente all'esame del Senato, perché diversi articoli "restringono il diritto a manifestare e esprimersi pacificamente".

Ad affermarlo è Michael O'Flaherty, commissario per i diritti umani in una lettera inviata al presidente del Senato, in cui ha invitato i senatori ad "astenersi dall'adottarlo, a meno che non venga modificato in modo sostanziale per garantire che sia conforme agli standard del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani".

Il commissario del Consiglio d'Europa ha espresso le sue preoccupazioni per una serie di norme contenute nel ddl, in particolare "gli articoli 11, 13, 14, 24, 26 e 27, che introducono reati definiti in termini vaghi e includono altre severe restrizioni, creino spazio per un'applicazione arbitraria e sproporzionata, colpendo attività che rappresentano un legittimo esercizio della libertà di riunione o espressione pacifica", ha scritto.

In particolare l'articolo 11 introduce un'aggravante per i reati commessi in prossimità delle stazioni ferroviarie e metropolitane, mentre il 14 rende la turbativa del traffico con il proprio corpo un reato penale e punisce chi lo compie, anche pacificamente, con la reclusione da sei mesi a due anni se a bloccare la strada sono due persone.

Ancora, l'articolo 26 introduce il reato di rivolta nelle carceri che ricomprende gli atti di violenza o minaccia e la resistenza, anche passiva, ed è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

O'Flaherty si è detto preoccupato dal fatto che il disegno di legge "allarghi eccessivamente l'ambito degli interventi statali consentiti nelle assemblee pubbliche, anche nei confronti di persone che partecipano a proteste pacifiche". La Corte europea dei diritti dell'uomo "ha ripetutamente affermato che una manifestazione pacifica non dovrebbe, in linea di principio, essere soggetta alla minaccia di una sanzione penale e in particolare alla privazione della libertà", ha ricordato.

Secondo il commissario queste disposizioni, "che introducono reati definiti in termini vaghi e includono altre severe restrizioni, creino spazio per un'applicazione arbitraria e sproporzionata, colpendo attività che rappresentano un legittimo esercizio della libertà di riunione o espressione pacifica".

Da qui la richiesta a Palazzo Madama di non dare il via libera al testo o quantomeno di intervenire per correggerlo. Nel rispondere alla lettera, La Russa ha specificato di aver trasmesso il testo al ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, e ai presidenti delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, ma non è entrato nel merito di quanto affermato dal commissario.