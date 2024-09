video suggerito

Dopo la fuga da Azione l'accordo con Noi Moderati: Gelmini, Carfagna e Versace fondano Centro popolare Dopo l'addio ad Azione, accusata di essersi avvicinata troppo al centrosinistra, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Giusy Versace hanno lanciato oggi "Centro Popolare", una nuova associazione politica di centrodestra che lavorerà al fianco di Noi Moderati di Maurizio Lupi.

A cura di Giulia Casula

Dopo la fuoriuscita da Azione, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Giusy Versace hanno lanciato oggi "Centro Popolare", un'associazione politica che farà asse con Noi Moderati di Maurizio Lupi.

Le ragioni dietro la fondazione di questa nuova formazione politica, sono state spiegate dalla stessa Gelmini, in un video pubblicato sui suoi profili social. "Dare più voce e più forza alla politica moderata e riformista. Centro popolare vuole essere la casa per tutti coloro che credono in una politica meno gridata, più moderata, più pragmatica e soprattutto più partecipata", ha spiegato l'ex ministra. "Ci auguriamo che Centro popolare diventi il punto di riferimento di tante liste civiche, di tanti amministratori che si adoperano e lavorano per dare voce ai loro concittadini".

Negli scorsi giorni era arrivata la notizia dell'addio di Gelmini dal partito fondato da Carlo Calenda, accusato di aver intrapreso delle scelte troppo vicine al centrosinistra. Tra queste, la decisione di sostenere i candidati del campolargo alle elezioni Regionali in Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. "Nel nuovo contesto bipolare è importante rafforzare il centro: le democrazie contemporanee non si governano da posizioni estreme. E noi vogliamo svolgere, come associazione politica, un ruolo per cercare di attrarre i tanti delusi del Terzo polo che non vogliono finire a sinistra", ha spiegato la senatrice.

Assieme a lei anche le parlamentari Mara Carfagna e Giusy Versace, entrambe scontente nei confronti della strategia di Calenda di voler aderire a un progetto che include anche Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. "Sappiamo che la politica e che lo scenario è sempre più polarizzato ma pensiamo che ci sia bisogno di rafforzare il centro. E quindi continueremo le nostre battaglie all'insegna della tradizione cattolica popolare mettendo al centro la persona, la famiglia, dando più valore al merito, alla competenza, ma anche rafforzando il dialogo tra l'educazione, la formazione e il lavoro e anche l'impresa", ha proseguito Gelmini. "Quello che vogliamo costruire al posto dello scontro che vediamo ogni giorno è un patto tra le generazioni perché attraverso questa alleanza tra generazioni diverse ci può essere una ricchezza in più per il Paese".

Dopo l'annuncio del passaggio al gruppo Misto, l'intesa con Noi Moderati, partner minoritario della coalizione di governo, è stata poi formalizzata. "Compieremo un ulteriore passo avanti partecipando alla direzione di Noi moderati con Maurizio Lupi per insieme consolidare il progetto della costruzione di un partito moderato, nel quale tutti possiamo riconoscerci. Sicuramente continueremo a lavorare con l'impegno e l'entusiasmo di sempre", ha concluso.

Infine, anche Lupi è intervenuto a commentare la nuova collaborazione. "In un sistema fortemente bipolare – ha dichiarato – il Centro, che pure rappresenta una grande area culturale e politica ben radicata nella società, rischia di non avere il giusto peso politico, per questo vogliamo aprirci a tutte quelle forze che si riconoscono in questa collocazione per rendere più forti e concrete le nostre istanze, a partire dai temi e sempre mettendo al centro di ogni proposta la persona, il suo benessere e la sua piena realizzazione sociale".