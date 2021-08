Crollano le vaccinazioni Covid, scendono a 400mila al giorno: crescono solamente dosi ad under 19 La campagna vaccinale frena: nella settimana dall’1 al 7 agosto il numero di somministrazioni è nettamente sceso, fermandosi a 2,8 milioni, corrispondente a poco più di 400mila dosi al giorno. L’unica fascia di età in cui le inoculazioni sono aumentate è quella dai 12 ai 19 anni. Cresce il numero di giovani under 40 che si sottopone alla prima dose.

La prima novità della settimana riguarda il numero totale di vaccinazioni: negli ultimi sette giorni è crollato a poco più di 400mila somministrazioni al giorno. Un record negativo, dopo mesi in cui l’obiettivo delle 500mila dosi al giorno veniva ampiamente raggiunto (fatta eccezione per la scorsa settimana, con valori leggermente inferiori al mezzo milione di media quotidiana). Nella settimana dall’1 al 7 agosto le vaccinazioni in Italia sono state in totale 2.854.075, di cui: 1.045.787 prime dosi, 1.762.250 richiami, 46.038 vaccinati con pregressa infezione. Per una media giornaliera di 407.725 dosi. Le vaccinazioni sono scese in tutte le fasce d’età, con un’unica eccezione: quella della categoria dai 12 ai 19 anni, in costante aumento. Sia per la possibilità di prenotare il vaccino in Regioni in cui l’accesso ai più giovani è stato riservato da poco, sia – forse – per l’effetto green pass.

Le vaccinazioni dall’1 al 7 agosto e l’aumento delle prime dosi

Il calo generale delle somministrazioni dipende non solo dalla volontà degli italiani, ma, probabilmente, anche dalla scarsità di consegne di dosi delle ultime settimane, che ha portato molte Regioni a esaurire o quasi le scorte. Nella settimana precedente le vaccinazioni totali erano state 3,48 milioni, con una media di 497mila al giorno (90mila al giorno in più rispetto a questa settimana). Le prime dosi erano state 1,01 milioni, contro le 1,04 di questa settimana. I richiami 2,42 milioni: ora sono scesi a 1,76 milioni. Nelle ultime settimane si è invertito il trend che vedeva un netto aumento di seconde dosi a scapito delle prime: ora l’equilibrio tra prime dosi e richiami è maggiore. Nell’ultima settimana sono cresciute le prime dosi solo in poche fasce d’età: 50enni, 30enni e soprattutto 12-19 anni. Nelle altre fasce d’età più giovani, comunque, il dato delle prime somministrazioni è simile a quello precedente, segno che ancora moltissime persone si stanno prenotando per la prima dose. Qui le somministrazioni dall’1 al 7 agosto, considerando dosi totali, prime dosi, richiami e inoculazioni a chi ha già avuto il Covid:

Over 90: 2.970 totali – 1.160 prima dose – 1.636 seconda dose – 174 pregressa infezione

80-89 anni: 12.811 totali – 5.644 prima dose – 6.129 seconda dose – 1.038 pregressa infezione

70-79 anni: 79.249 totali – 19.976 prima dose – 56.096 seconda dose – 3.177 pregressa infezione

60-69 anni: 247.975 totali – 46.074 prima dose – 196.912 seconda dose – 4.989 pregressa infezione

50-59 anni: 303.618 totali – 95.218 prima dose – 199.911 seconda dose – 8.489 pregressa infezione

40-49 anni: 459.505 totali – 146.423 prima dose – 305.166 seconda dose – 7.916 pregressa infezione

30-39 anni: 605.497 totali – 208.638 prima dose – 389.805 seconda dose – 7.054 pregressa infezione

20-29 anni: 688.309 totali – 276.584 prima dose – 403.381 seconda dose – 8.344 pregressa infezione

12-19 anni: 454.141 totali – 246.070 prima dose – 203.214 seconda dose – 4.857 pregressa infezione

Le vaccinazioni per fascia d’età: crescono solo tra under 19

Nell’ultima settimana il dato sulle vaccinazioni evidenzia un calo delle somministrazioni per tutte le fasce d’età, a causa anche della scarsità di dosi. C’è una sola eccezione, quella per chi ha dai 12 ai 19 anni: in questa fascia sono state inoculate oltre 450mila dosi, 70mila in più rispetto alla settimana precedente. In tutte le altre categorie il numero di somministrazioni è in calo: più marcato per 70enni, 60enni e 40enni, meno evidente per over 90, 80enni, 50enni, 30enni e 20enni. In linea di massima prosegue il trend di inoculazioni ai giovani, tanto che le fasce più vaccinate sono, in ordine: 20enni, 30enni, 40enni e under 19.