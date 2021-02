Inizieranno questo pomeriggio, alle 15.30, le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Gli incontri tra l’ex governatore della Bce e i gruppi parlamentari si terranno alla Camera e prenderanno il via nel pomeriggio di giovedì 4 febbraio. Si concluderanno, invece, sabato 6 febbraio, con l’ultima delegazione – quella del Movimento 5 Stelle – che dovrebbe concludere il suo incontro alle 13.15. Il centrodestra andrà separato da Draghi, iniziando da Fratelli d’Italia, seguito da Forza Italia e il giorno dopo dalla Lega. Proprio il Carroccio e i 5 Stelle saranno gli ultimi a essere ricevuti da Draghi. Giovedì si inizia con i gruppi più piccoli in Parlamento: da Azione al Centro Democratico, passando per gli Europeisti. Venerdì si andrà avanti con Leu, Italia Viva, Pd, Fdi e Fi. Una volta terminato il giro di incontri, che andrà avanti per tre giorni, Draghi salirà nuovamente al Colle per sciogliere le riserve. L'ex governatore della Bce, infatti, ha accettato con riserva l'incarico ricevuto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. A questo punto è immaginabile che Draghi possa comunicare sabato a Mattarella se accetterà o meno l'incarico di formare il governo, dopo aver verificato l'esistenza di una maggioranza a suo sostegno.

Qui il calendario completo delle consultazioni di Draghi giorno per giorno:

Giovedì 4 febbraio:

Ore 15.30: Azione e +Europa

16: Maie e Psi Camera

16.30: Centro Democratico

17: Europeisti – Maie – Centro Democratico Senato

17.30: Gruppo Misto della Camera con minoranze linguistiche

18: Noi con l’Italia – Cambiamo

Venerdì 5 febbraio:

11: Autonomie

11.45: Liberi e Uguali

12.45: Italia Viva e Psi

15: Fratelli d’Italia

16.15: Pd

17.30: Forza Italia e Udc

Sabato 6 febbraio:

Ore 11: Lega

Ore 12.15: Movimento 5 Stelle