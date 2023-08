Cosa sono gli extraprofitti e perché le banche sono crollate in Borsa quando il governo ha deciso di tassarli Dopo l’annuncio della tassa sugli extraprofitti, la Borsa ha aperto questa mattina con il crollo dei titoli bancari. La Lega rivendica la misura, sottolineando che le banche “hanno guadagnato decine di miliardi in questo periodo” e ora sia il momento di aiutare famiglie e imprese. Anche per Giuseppe Conte è una tassa giusta (arrivata però in ritardo, dice) e chiede di estenderla a Big Pharma e industria bellica.

A cura di Annalisa Girardi

I titoli bancari crollano in Borsa dopo l'annuncio della nuova tassa sugli extraprofitti. La giornata si apre in rosso per le quotate a Piazza Affari, con Intesa Sanpaolo che cede circa il 7% e Unicredit oltre il 5%. Secondo gli analisti sono stati spazzati via dalla capitalizzazione in Borsa circa 10 miliardi di euro e con la nuova tassa l'utile netto delle banche nel 2023 potrebbe essere ridotto di circa il 10%. La Lega nel frattempo rivendica la misura: in una nota il Carroccio afferma che "il prelievo sui maxi margini delle banche, che hanno guadagnato decine di miliardi in questo periodo, sia la strada giusta per aiutare lavoratori, famiglie e imprese".

Cosa sono gli extraprofitti delle banche

Secondo un recente rapporto della Fondazione Fiba di First Cisl, nel primo semestre del 2023 le cinque maggiori banche italiane – Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bper, Banco Bpm e Mps – hanno registrato una crescita del 57,6% del margine di interesse, salito quindi a 17,814 miliardi di euro complessivi rispetto agli 11,303 del primo semestre. Applicando quindi l'aliquota del 40% ai 6,5 miliardi di incremento si avrebbe quindi un gettito per le casse dello Stato di 2,6 miliardi di euro.

Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani la tassazione degli extraprofitti è la risposta alle politiche della Banca centrale europea, che dall'estate scorsa continua ad alzare i tassi di interesse per contrastare l'inflazione. Misura che però pesa sui cittadini che un prestito o un mutuo a proprio carico. Il costo del denaro è aumentato molto, basti pensare che con l'ultimo rialzo di fine luglio (il nono) il tasso di interesse sui rifinanziamenti è arrivato al 4,25%, quello sui depositi al 3,75%, e quello sui prestiti marginali al 4,50%. Si tratta dei livelli più alti di sempre da quando esiste l'euro.

Sono politiche bancarie necessarie per contrastare i livelli ancora troppo elevati di inflazione, ma che appunto stanno pesando sui cittadini e favorendo gli istituti di credito. "Non è una misura contro le banche, ma un provvedimento a protezione delle famiglie e di tutti quei soggetti che si sono trovati in difficoltà per il pagamento dei mutui", ha sottolineato Tajani in un'intervista con il Corriere della Sera.

Cosa pensano le opposizioni della misura

La misura è stata recepita positivamente anche da parte delle opposizioni. Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha sottolineato come il suo partito chieda da mesi di intervenire sugli extraprofitti, precisando che il governo si sia deciso quando migliaia di cittadini sono già in estrema difficoltà. "Ci criticano, ci snobbano, ci accusano di demagogia. Poi non riescono ad ammetterlo, ma devono darci ragione. Da marzo il M5s chiede un intervento sugli extraprofitti accumulati dalle banche per prendere da lì le risorse per sostenere i cittadini alle prese con rincari e caro-mutui. Sono passati cinque mesi e il Consiglio dei ministri si accorge dell'emergenza, quando le famiglie sono già in ginocchio da troppo tempo", scrive l'ex presidente del Consiglio in un post sui social.

Ad ogni modo, secondo Conte, è giusto tassare gli extraprofitti bancari: "Il governo sembra accogliere la nostra proposta di una tassa sugli extraprofitti bancari. Meglio tardi che mai, ma il "tardi" purtroppo lo pagano le famiglie. Attendiamo comunque di leggere il testo. Ci siamo già passati: quando Draghi accolse la nostra proposta sugli extraprofitti in ritardo poi scrisse male la norma. Speriamo la storia non si ripeta".

Infine Conte conclude auspicando che ora la norma sugli extraprofitti venga estesa anche ad altri settori. In particolare quello delle Big Pharma e l'industria bellica: Visto che con grave ritardo ha accolto il nostro suggerimento, il governo faccia pure un altro respiro e si dia un altro colpo di coraggio con le nostre proposte: estenda la norma sugli extraprofitti accumulati anche dal settore di assicurazioni, aziende farmaceutiche e belliche. E questa volta lo faccia rapidamente, l'emergenza è ora".