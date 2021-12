Cosa pensano i cittadini della Conferenza sul Futuro d’Europa Cosa pensano partecipanti alla Conferenza sul Futuro dell’Europa di questa iniziativa? Da un lato non manca il timore che le istituzioni europee, alla plenaria conclusiva, non accolgano le raccomandazioni dei cittadini. Dall’altro, però, una partecipante commenta: “Voglio essere positiva, l’Unione europea ha investito molto su questa Conferenza e io ci credo. Almeno in piccola parte dovrà ascoltarci”.

A cura di Annalisa Girardi

Lo scorso fine settimana Firenze ha ospitato il secondo panel della Conferenza sul Futuro dell'Europa, che ha riunito duecento cittadini da tutti i Paesi membri. Un'iniziativa di democrazia partecipativa prima nel suo genere all'interno dell'Unione europea. Ma cosa ne pensano i partecipanti? Da un lato c'è infatti il timore che le istituzioni europee, alla plenaria conclusiva, non accolgano le raccomandazioni dei cittadini. Dall'altro, però, c'è anche la consapevolezza di quanto l'Europa abbia investito in questo esperimento. "Voglio essere positiva, l'Unione europea ha investito molto su questa Conferenza e io ci credo. Almeno in piccola parte dovrà ascoltarci", commenta una donna.

"L'impressione iniziale è che si tratti di un contentino per far vedere che anche i cittadini qualcosa contano all'interno dell'Europa. Poi però partecipando ai vari dibattiti ci siamo resi conto che invece danno molta importanza e molto peso alle nostre idee", aggiunge una ragazza. E ancora, un altro ragazzo dalla Germania: "È la prima volta che facciamo una cosa del genere, non possiamo sapere se possa funzionare. Penso che sia un buon modo per raccogliere le proposte dei cittadini, ma dovremo vedere cosa faranno i politici".

Il panel dello scorso weekend si è concentrato sul tema dello stato di diritto e della democrazia. "Lo Stato di diritto ci consente di garantire i diritti e i valori fondamentali e di sostenere un contesto imprenditoriale favorevole agli investimenti. Si tratta di uno dei valori fondamentali dell'Unione europea. L'UE garantisce il rispetto delle leggi e sostiene l'uguaglianza di tutti i cittadini. Ciò significa che proteggiamo attivamente i diritti umani, i diritti delle vittime e dei minori e lottiamo contro il razzismo e la discriminazione religiosa. Significa che promuoviamo la giustizia e la parità di genere, i diritti delle comunità LGBTIQ+ e delle persone con disabilità", si legge nella pagina dedicata a questo tema nella piattaforma della Conferenza sul futuro dell'Europa. Che conta già 1.163 idee pubblicate dai cittadini e 435 eventi sull'argomento.