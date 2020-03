Sembrava una comunicazione ufficiale, e invece era solo una fake news che sta circolando in queste ore, sull'emergenza coronavirus. Si tratta di una nota stampa, falsa, attribuita alla senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin, che gira tra le chat di whatsapp. Sembra che la falsa notizia sia stata montata ad arte in Veneto, e riguarda il possibile blocco totale in tutta Italia, per contenere l'epidemia, e cioè lo stop di qualsiasi attività commerciale o imprenditoriale in tutto il territorio nazionale, sul modello di quanto ha chiesto il governatore della Lombardia Fontana in queste ore.

Nel testo, spacciato per una notizia diffusa dall'agenzia Ansa si legge: "In serata il Governo si prepara a varare il lockdown totale, cioè blocco totale dei movimenti nei comuni, con uscite contingentate soltanto per fare la spesa uno per nucleo familiare o per emergenza sanitaria. Questo decreto chiuderà tutte le attività commerciali e imprenditoriali di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. Resteranno operative soltanto farmacie, discount ma non nei centri commerciali, forze dell'ordine, VV.FF e ovviamente operatori e presidi sanitari. Si stima che il decreto prevederà la chiusura totale per 15 giorni, prorogabili di altri 15. Per tutte le imprese sarà attivata la cigs a zero ore".

A stretto giro è arrivata la smentita della senatrice azzurra, che ha preso le distanze dal messaggio Whatsapp: "Non ho mai diramato un comunicato a mia firma per annunciare la chiusura da parte del Governo di tutte le aziende del Paese. Quello che sta girando è palesemente una fake, in cui si utilizza fraudolentemente il mio nome. Diffido chiunque dall'accostare e attribuirmi dichiarazioni che non siano veicolate attraverso i canali ufficiali delle agenzie stampa".