Cop28: nell’ultima bozza non si parla più di “uscita”, ma di “transizione” dal fossile entro il 2050 Nell’ultima bozza di accordo della Cop28 di Dubai si chiede ai Paesi di “transitare fuori dai combustibili fossili”, un’azione che va accelerata “in questo decennio cruciale al fine di raggiungere la neutralità del carbonio nel 2050”. Scompare il termine “uscita” dal fossile.

Non si parla più di "uscita", ma di "transizione": in una nuova bozza prodotta alla Cop28 di Dubai si chiede ai Paesi di "transitare fuori dai combustibili fossili", un'azione che va accelerata "in questo decennio cruciale al fine di raggiungere la neutralità del carbonio nel 2050". Scompare il termine "uscita" dal fossile, su cui avevano insistito i Paesi più ambiziosi nella lotta al cambiamento climatico, ma che era stato rifiutato dai Paesi produttori di petrolio, in primis l'Arabia Saudita.

Gli Emirati Arabi Uniti, che ospitano la Conferenza, cercheranno di far adottare oggi il compromesso. Il presidente della Cop28, Sultan Al Jaber, ha convocato questa mattina una riunione plenaria che punta all'approvazione del testo: sarebbe la prima decisione delle Nazioni Unite sul destino di tutti combustibili fossili, cioè petrolio, gas e carbone.

Le fonti fossili non erano mai state menzionate da un testo della Conferenza. Nell'ultima bozza di accordo si legge anche che la Cop28 "riconosce la necessità di riduzioni profonde, rapide e durature delle emissioni di gas serra in linea con il percorso dell’1,5 gradi e invita le parti a contribuire agli sforzi globali, secondo modalità determinate a livello nazionale, tenendo conto dell’accordo di Parigi".

Il nuovo testo è arrivato dopo ore di scontri e stalli su un precedente documento, che era stato giudicato deludente da molti Paesi, quelli occidentali ma anche tanti africani e sudamericani, i più colpiti dagli effetti del cambiamento climatico. Di fatto si era creata una frattura con l'Opec (che riunisce Paesi come Arabia Saudita, Iran, Iraq, Kuwait e Russia), che avevano criticato l'ipotesi di phase-out, cioè di abbandono graduale delle fonti fossili.

"Questa è l'ultima Cop in cui avremo la possibilità di mantenere in vita l'obiettivo di contenere l'aumento delle temperature medie a 1,5 gradi centigradi", aveva detto l'inviato statunitense alla conferenza, John Kerry. Per poi aggiungere: "Credo che nessuno voglia essere associato a un fallimento. Poche persone nella vita pubblica devono fare scelte di vita o di morte nella Storia. Questa è una guerra per la nostra sopravvivenza".