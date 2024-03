Conte: “Con il rinnovamento in Abruzzo diamo spallata a governo e Fdi, che qui ha creato un suo feudo” Il leader del M5s Giuseppe Conte è in Abruzzo per la chiusura della campagna elettorale: “È evidente che se scrivi una pagina di rinnovamento, questo andrà a colpire il governo, in particolare Fratelli d’Italia che qui ha creato un po’ un suo feudo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Sono le ultime ore di campagna elettorale prima del voto di domenica 10 marzo in Abruzzo, e i leader stanno tenendo diversi comizi a sostegno dei candidati alla poltrona di governatore: per il centrodestra è in corsa l'uscente Marco Marsilio, mentre il centrosinistra unito appoggia Luciano D'amico.

Il leader del M5s Giuseppe Conte ha incontrato i cittadini a Pescina, in provincia de L'Aquila: "Dall'Abruzzo una spallata al Governo? Sicuramente qui si può scrivere una pagina nuova, per quanto riguarda il governo regionale; ed è evidente che se scrivi una pagina di rinnovamento, questo andrà a colpire il governo, in particolare Fratelli d'Italia che qui ha creato un po' un suo feudo, un po' una succursale, visto che è vicino Roma", ha detto nel corso di un punto stampa, rispondendo alle domande dei cronisti sulle elezioni regionali in Abruzzo.

L'alleanza con il Pd in Sardegna ha prodotto risultati concreti, portando alla vittoria Alessandra Todde, ma su un futuro asse con il Pd più strutturato Conte frena: "L'intesa con il Pd? Parliamo sempre di alleanze che nascono nei territori, che vengono costruite e nascono in base ai bisogni dei cittadini e delle comunità locali, per questo dico ‘l'Abruzzo agli abruzzesi', con alleanze coese si possono competere a tutti i livelli, come dimostra Todde in Sardegna". Poi sulle prospettive di un'intesa organica con il Partito democratico, in vista di scenari di governo, ha aggiunto: "Non penso che arriveremo da soli come M5S oltre il 50%… ritengo che il Pd sia protagonista del campo progressista".

C'è spazio anche per parlare della trattativa per le prossime elezioni regionali, in vista dell'appuntamento elettorale del prossimo 21 e 22 aprile in Basilicata, dove manca ancora l'accordo per un candidato unico del campo largo: "Stiamo lavorando per la Basilicata – ha detto Conte ai cronisti – stiamo lavorando a una candidatura credibile e rappresentativa di tutti e di tutte le forze civiche. Ci siamo confrontati con Chiorazzo e continueremo a confrontarci con lui, con il Pd e tutte le forze che vogliono lavorare per uno schieramento progressista". Per Conte "l'obiettivo è avere un programma serio e credibile, e un candidato che rappresenti tutti in modo affidabile".

Oggi il leader del Movimento 5 stelle ha ricevuto, nella sua abitazione romana, l'imprenditore Angelo Chiorazzo, candidato da Basilicata casa comune e dal Partito democratico lucano alla presidenza della Regione. Chiorazzo, che il M5S ha fino ad ora rifiutato di sostenere, in mattinata si è confrontato anche con la segretaria del Pd, Elly Schlein. Obiettivo dei colloqui la ricerca di una soluzione unitaria per la corsa alla presidenza della Regione, attualmente governata dal centrodestra, che ricandida l'azzurro Vito Bardi.