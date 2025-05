video suggerito

Congedo Parentale, nel 2025 tre mesi pagati all'80%: le istruzioni per ottenerlo nella circolare Inps Una circolare dell'Inps contiene le istruzioni operative per fruire dell'indennità di congedo parentale, che è stata estesa per un ulteriore mese quest'anno, grazie a una norma introdotta con la Legge di bilancio 2025. Con l'ultima manovra, infatti, anche un terzo mese, prima coperto solo al 30%, viene elevato all'80%. A chi spetta e come ottenerlo.

A cura di Annalisa Cangemi

Nel 2025 l'indennità di congedo parentale sale all'80% della retribuzione per ciascun genitore, per tre mesi. L'Inps ha diffuso una circolare, la n. 95 del 26 maggio, in cui spiega la norma introdotta con la legge di Bilancio per il 2025, che ha apportato alcuni miglioramenti rispetto a quella dell'anno precedente quando i mesi pagati all'80% erano due.

Le norme riguardano i genitori lavoratori dipendenti di bambini nati dal 2025 e per quelli per i quali il congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità è scaduto dopo il 31 dicembre 2024.

L'Inps precisa nel testo che i congedi PG4 e PG5, rispettivamente per la modalità oraria e giornaliera, "possono essere fruiti nella misura massima di tre mesi per i minori nati dal 1° gennaio 2025 o per i minori nati prima del 1° gennaio 2025 se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024".

A chi spetta il congedo parentale all'80%: i requisiti nella circolare Inps

La nuova circolare Inps contiene istruzioni operative sull'elevazione dell’indennità di congedo parentale per l'ulteriore mese introdotto dalla legge di bilancio 2025. Il testo specifica che l'elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti.

Se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale, spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

La legge di Bilancio 2023 riconosceva un solo mese all’80%, mentre la legge di Bilancio 2024 ne aveva previsto un secondo mese, inizialmente al 60%, poi portato all’80%. Con la legge di Bilancio 2025, anche un terzo mese – prima coperto solo al 30% – viene ora elevato all’80%. Restano invariati i sei mesi indennizzati al 30% e i due mesi senza indennizzo, salvo condizioni reddituali favorevoli.

Per quanto riguarda i dipendenti del settore pubblico, spiega Inps, il riconoscimento del diritto al congedo e l'erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

I tempi per ottenere il congedo parentale all'80%

È possibile fruire del congedo parentale maggiorato entro determinati limiti temporali:

entro il sesto anno di vita del figlio

entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o di affidamento

in ogni caso non oltre il compimento della maggiore età

Congedo parentale all'80%: le modalità per fruirlo

L'Inps specifica che l'elevazione dell’indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale:

intero

frazionato a mesi

a giorni

in modalità oraria

Nella circolare si evidenzia che i tre mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. Si precisa inoltre che la fruizione ‘alternata' tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Nella circolare si ricorda che il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui:

alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;

al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;

a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

Alla luce delle ultime modifiche, il congedo parentale di entrambi i genitori o del ‘genitore solo' risulta indennizzabile nelle seguenti modalità:

un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);

è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023); un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);

è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025); un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);

è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025); sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale; i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo condizioni reddituali favorevoli.

Come fare domanda sul sito dell'Inps per il congedo parentale

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;

tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

attraverso gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.