Come sarà la scheda elettorale per le elezioni del 25 settembre: i fac simile Il Viminale ha pubblicato i fac simile delle schede elettorali per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, che eleggeranno Camera e Senato. Le schede contengono i candidati dei collegi uninominali e anche quelli dei collegi plurinominali.

A cura di Luca Pons

I fac simile delle schede elettorali che saranno utilizzate per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 sono stati pubblicati dalla direzione centrale per i Servizi elettorali del Ministero dell'Interno. Si tratta di due fac simile: uno riguarda le schede per i 146 collegi uninominali della Camera (che assegneranno 146 seggi, uno per ogni collegio), mentre l'altro fac simile riguarda le schede che saranno utilizzate nei 67 collegi uninominali del Senato (che a loro volta assegneranno 67 seggi, sempre uno per collegio).

In più, il fac simile contiene anche le liste di candidati nei collegi plurinominali. Nel caso della Camera, i collegi plurinominali in cui è divisa l'Italia sono 49, e determineranno 245 seggi. Per il Senato, invece, la penisola è stata divisa in 26 collegi, che andranno ad assegnare 122 seggi.

I 49 collegi plurinominali della Camera sono distribuiti in tutte le Regioni tranne la Valle D'Aosta, che ha solamente un unico collegio uninominale e quindi eleggerà un solo deputato. Per quanto riguarda il Senato, i collegi plurinominali sono distribuiti in tutte le Regioni ad eccezione della Valle D'Aosta (che anche in questo caso ha un unico collegio uninominale, e quindi eleggerà un unico senatore) e del Trentino-Alto Adige, che elegge 6 senatori solo con il sistema uninominale, quindi la Regione è divisa in 6 diversi collegi uninominali.

Alla Camera, in totale, saranno 400 i deputati eletti. Di questi, 8 saranno eletti con i voti degli italiani residenti all'estero, che hanno già ricevuto le loro schede elettorali via posta nelle scorse settimane. Al Senato invece il numero totale degli eletti sarà 200, di cui 4 nella circoscrizione Estero. Nei collegi uninominali, i candidati saranno eletti con il sistema maggioritario: prenderà il seggio chi riceverà almeno un voto in più degli altri candidati in quel collegio. Nei collegi plurinominali, invece, i candidati saranno eletti in ordine di lista, calcolando la proporzione di voti che la loro lista ha preso in quel collegio.

Le schede saranno consegnate durante la votazione, che si terrà domenica 25 settembre. I seggi saranno aperti dalle 7 di mattina e chiuderanno alle ore 23. Per poter esercitare il proprio voto, bisognerà recarsi al seggio con un documento d'identità – carta d'identità, patente, passaporto… – e con la propria tessera elettorale. Se la tessera elettorale è piena o è stata smarrita, ci si dovrà rivolgere all'Ufficio elettorale del proprio Comune.

Ecco i fac simile delle due schede, quella rosa per il voto alla Camera e quella gialla per il voto al Senato: