Come partecipare ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano Mercoledì 14 giugno si terranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, in Duomo a Milano: attesi personaggi pubblici, della politica e dello spettacolo, ma anche tante persone comuni che vorranno salutare il leader di Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

I funerali di Silvio Berlusconi si terranno mercoledì 14 giugno, in Duomo a Milano. Per il saluto al leader di Forza Italia, scomparso ieri all'età di 86 anni, saranno presenti personaggi della politica, dello sport e dello spettacolo, ma non è ancora chiaro chi potrà accedere all'interno della cattedrale. L'organizzazione è ancora in corso, ma ci saranno le più alte cariche dello Stato. Secondo quanto si apprende, sarà sicuramente presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia si terrà alle 15.00 e sarà celebrata dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. In mattinata una prima riunione in Prefettura a Milano, poi il sopralluogo nella cattedrale e un nuovo punto questa sera. Per l'ex presidente del Consiglio si terranno i funerali di Stato, mentre domani sarà giornata di lutto nazionale.

L'organizzazione della cerimonia funebre di Berlusconi

Al momento non si conoscono ancora i dettagli, anche se si va verso uno schema già consolidato in passato per eventi e celebrazioni simili: ingressi contingentati, varchi all'accesso in piazza e numero chiuso. Dentro al Duomo dovrebbero entrare solo amici e parenti, oltre ai personaggi pubblici. Più difficile che sia consentito l'accesso fino al riempimento. All'esterno della cattedrale dovrebbero essere montati dei maxischermi per seguire la cerimonia, che in ogni caso andrà in diretta praticamente su ogni canale televisivo. Solo in serata, al termine delle riunioni tecniche in Prefettura, si saprà esattamente quale sarà la procedura da seguire. In ogni caso domani saranno moltissime le persone che si riverseranno in Piazza del Duomo a Milano.

La programmazione tv e i maxischermi per il funerale di Berlusconi

La cerimonia funebre di Silvio Berlusconi potrà essere seguita anche in televisione. All'interno del Duomo la gestione delle riprese sarà interamente in mano a Mediaset, che però diffonderà gratuitamente il segnale a tutte le altre reti. Perciò, oltre alla diretta sui canali del Biscione, anche gli altri canali provvederanno a trasmettere una maratona speciale da Milano. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming, sia sui canali televisivi che sugli altri media digitali. Inoltre, in alcuni casi, saranno montati dei maxischermi per la visione collettiva, come succederà a Potenza, in Basilicata.