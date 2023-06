Lutto nazionale mercoledì per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi Il governo ha dichiarato il lutto nazionale per mercoledì 14 giugno 2023, giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi.

A cura di Annalisa Cangemi

Nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi, morto oggi all'ospedale San Raffaele di Milano all'età di 86 anni, è stata proclamata una giornata di lutto nazionale. Lo ha stabilito Palazzo Chigi: il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha appena firmato la disposizione che prevede inoltre che da oggi a mercoledì siano esposte a mezz'asta la bandiera italiana e quella dell'Unione europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Le esequie verranno celebrate mercoledì alle ore 15 al Duomo di Milano dall'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Per motivi di ordine pubblico invece domani non ci sarà la camera ardente pubblica negli studi televisivi di Mediaset, a differenza delle informazioni circolate nelle scorse ore. "Contrariamente a quanto annunciato da indiscrezioni di stampa – fanno sapere fonti Mediaset – per motivi di ordine pubblico non saranno allestite camere ardenti all'interno degli studi televisivi Mediaset né altrove".

Come funziona la procedura per i funerali di Stato

Per i funerali di Stato non sarà necessario passare dal Consiglio dei ministri, le norme prevedono infatti che "le esequie di Stato spettano ai Presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, e ai ministri deceduti durante la permanenza in carica". La cerimonia funebre prevede, tra le altre cose, il feretro contornato da sei carabinieri in alta uniforme; onori militari al feretro all'ingresso del luogo della cerimonia e all'uscita; la presenza di un rappresentante del Governo; una orazione commemorativa ufficiale.

"A seguito del decesso del dottor Silvio Berlusconi, già presidente del Consiglio dei ministri – si legge nel dispositivo firmato da Mantovano – si dispone dal 12 al 14 giugno 2023 l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Il 14 giugno 2023, giornata di celebrazione delle esequie di Stato, è dichiarato lutto nazionale".