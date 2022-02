Ci sono ancora 1,5 milioni di over 50 non vaccinati, nonostante le multe: 1 su 3 non potrà lavorare Da martedì prossimo scatta l’obbligo di Super Green pass sul luogo di lavoro per tutti gli ultracinquantenni: almeno mezzo milione non potrà lavorare.

A cura di Giacomo Andreoli

Le multe automatiche da 100 euro non sono bastate: circa un milione e mezzo di ultracinquantenni non si è ancora vaccinato e non è nemmeno guarito ufficialmente dal Covid, sviluppando anticorpi naturali. A un mese dall'introduzione dell'obbligo in quella fascia d'età si sono convinti solo in 650mila, correndo agli hub, nelle farmacie e dai medici di base per ricevere le prime dosi ed evitare le sanzioni. L'8 gennaio i non vaccinati tra gli over 50 erano 2,165 milioni: il calo è stato quindi del 30%, con la percentuale di irriducibili che rimane più alta nella fascia 50-59 anni.

Ora, però, c'è la fase due: da martedì prossimo, 15 febbraio, per gli ultracinquantenni senza immunizzazione scatta il divieto di entrare nei posti di lavoro senza il Super Green pass. In pratica almeno 500mila persone non potranno più lavorare. Chi viola l'obbligo rischia una multa che va dai 600 ai 1500 euro, che si può ripetere in caso di reiterazione. La sanzione può arrivare fino a 3mila euro. In ogni caso gli over 50 no vax saranno sospesi senza stipendio e sostituiti temporaneamente, senza essere licenziati.

La situazione preoccupa molto le aziende private. Secondo Unindustria, infatti, alcuni settori (come la logistica e il manifatturiero) potrebbero avere serie difficoltà, con diverse assenze improvvise da colmare. Per questo diverse imprese hanno già contattato le agenzie interinali, soprattutto nel Nord Italia. In Valle d'Aosta e Liguria, infatti, ben il 12% di chi ha tra 50 e 59 anni non ha ricevuto neppure una dose. A Bolzano il 10%.

L'altro milione di non vaccinati è invece composto da disoccupati e pensionati e in misura decisamente minore da chi per ragioni di salute ha diritto all'esenzione.

In tutto i non vaccinati sono 5,8 milioni

Considerando invece l'intera platea di vaccinabili, sono complessivamente circa 5,8 milioni le persone con più di 5 anni che ancora non hanno nessuna dose. Ovviamente il numero più alto di non vaccinati è nella fascia 5-11 anni, coloro che hanno cominciato ad essere immunizzati soltanto lo scorso dicembre. I bambini che ancora non si sono recati negli hub o da medici e farmacisti vaccinatori sono 1,982 milioni, circa il 54% della popolazione di quella fascia d’età.