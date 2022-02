Multa in arrivo per i no vax over 50 che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale nel Lazio Multe in arrivo per i 40mila cittadini del Lazio over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid senza valida giustificazione.

Da martedì 1 febbraio 2022 sono scattate le sanzioni per tutti i cittadini over 50 che non sono vaccinati contro il Covid. A tutti coloro che non hanno rispettato l'obbligo vaccinale, infatti, verrà inviata una multa di 100 euro. La sanzione sarà elaborata dall'Agenzia delle entrate, che incrocerà i dati dei cittadini residenti con quelli delle anagrafi vaccinali regionali e manderà le multe direttamente a casa. A livello nazionale gli italiani con più di 50 anni senza copertura vaccinale sono oltre un milione e mezzo. Nel Lazio, ha dichiarato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera l'assessore D'Amato, sono circa 40mila. Nella fascia 40-49 anni, invece, si registra la percentuale minore di immunizzati, cioè il 91 per cento, pari a oltre 72mila cittadini. Per quanto riguarda gli over 80 la percentuale è addirittura al 99,4 per cento e tra i 20-29enni è al 97 per cento. Tra i 5 e gli 11 anni almeno un terzo dei bambini ha ricevuto la prima dose.

Obbligo vaccinale over 50, a chi verrà consegnata la multa

Tra gli over 50 che non sono vaccinati ci sono, ovviamente, anche i cittadini che hanno un'esenzione per patologia e che quindi non possono essere immunizzati. Tra coloro che mancano all'appello, inoltre, si stima che l'80 per cento circa sia residente a Roma o in provincia di Roma. A loro l'Agenzia delle entrate invierà una lettera preventiva in modo che possano giustificare la loro mancata vaccinazione. Le Asl di competenza verificheranno e invieranno l'elenco aggiornato dei no vax al ministero della Salute, che a sua volta inoltrerà nuovamente la lista all'Agenzia delle entrate.

I dati: 30mila prime dosi somministrate da gennaio

Dal 5 gennaio scorso, data dell'annuncio dell'obbligo di vaccinazione, nel Lazio sono state somministrate circa 30mila prime dosi a cittadini over 50. Nello specifico circa 15mila, la metà, sono andate a cittadini con età compresa tra i 50 e i 59 anni. Nella fascia 60-69 anni le prime dosi somministrate sono state 9.500 circa. In pratica, quindi, circa 24mila dosi su 30mila sono state somministrate a cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni.