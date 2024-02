Chi è in vantaggio tra i partiti politici in vista delle prossime elezioni europee In vista delle prossime elezioni europee, il sondaggio di Swg indaga il consenso degli elettori per i partiti politici e come questo è cambiato da una settimana all’altra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia e Partito democratico aumentano i propri consensi a circa tre mesi e mezzo dalle elezioni europee, mentre calano nei sondaggi Movimento Cinque Stelle e Lega: è questa la fotografia che emerge dall'ultima rilevazione di Swg, presentata come di consueto durante il telegiornale di La7. Il partito guidato da Giorgia Meloni rimane nettamente in vantaggio rispetto alle altre forze politiche, seguito dai dem e dai grillini: vediamo nello specifico come si comporterebbero oggi gli italiane alle urne.

Fratelli d'Italia è al primo posto nel sondaggio di Swg, al 28,2% e in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto alla rilevazione di lunedì scorso. Il Partito democratico è a nemmeno dieci punti di distanza, al 20,1%: anche i dem recuperano rispetto a una settimana fa, crescendo di 0,4 punti percentuali. In calo invece il Movimento Cinque Stelle, che perde 0,4 punti e scende al 15,3%del .

Tutti gli altri partiti sono sotto la doppia cifra: la Lega registra lo 0,3% in meno rispetto a lunedì scorso e si ferma all'8% e anche Forza Italia cala di 0,2 punti percentuali e va al 7,1%. Per quanto riguarda le forze politiche minori, l'Alleanza Versi e Sinistra cresce lievemente, di 0,1 punti percentuali, e va al 4,3%, seguita a ruota da Azione, che invece perde 0,1 punti ed è al 4,2%. Italia Viva è invece al 3,3%, con lo 0,2% in più rispetto alla settimana scorsa.

Tutte le altre forze politiche sono al di sotto del 3%: +Europa è al 2,4%, Italexit all'1,5% e Unione popolare all'1,4%. La percentuale di intervistati dai sondaggisti di Swg che non si esprime – o perché non ha ancora deciso chi votare, o perché non intende farlo – cala nettamente, di quattro punti percentuali, rispetto alla scorsa settimana e scende al 37%.