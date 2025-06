Chi è Eva Vlaardingerbroek, l’attivista di estrema destra olandese spiata con Paragon

video suggerito

A cura di Luca Pons

Eva Vlaardingerbroek è tra le persone colpite con uno spyware mercenario negli scorsi mesi. L'attivista e influencer di estrema destra, 28 anni (è nata il 3 settembre 1996), aveva già fatto sapere di essere stata avvisata da Apple il 30 aprile: ora il suo nome è tornato a circolare sui giornali italiani perché la Procura di Roma ha disposto una serie accertamenti sui cellulari delle persone spiate con Graphite, il software di Paragon. Tra i telefoni ci sono anche quello di Roberto Dagostino, fondatore di Dagospia, e di Vlaardingerbroek, che vive in Italia e quindi aveva sporto denuncia nel Paese.

La ventottenne è nota negli ambienti di estrema destra olandesi e online. È apparsa più volte nei programmi del giornalista televisivo statunitense Tucker Carlson, ex conduttore di Fox News diventato un volto della destra radicale e complottista negli Usa. Vlaardingerbroek sostiene apertamente la teoria della remigrazione, tanto che ha partecipato al Remigration summit che si è svolto a Gallarate a maggio.

Non è l'unico contatto che l'influencer ha avuto con la politica italiana: oltre un anno fa, il 23 marzo 2024, condivise sui social una foto con Matteo Salvini. All'epoca il leader della Lega era ancora a processo per il caso Open Arms, e Vlaardingerbroek scrisse: "Matteo Salvini non ha solo promesso un blocco navale per fermare l’immigrazione di massa. Lo ha fatto davvero e ora è a processo per questo". Il post attirò anche un messaggio di solidarietà anche da parte di Elon Musk.

L'olandese, laureata in filosofia del diritto, in passato ha avuto anche un'esperienza in politica con il partito di estrema destra Forum voor Democratie (o Fvd, Forum per la democrazia). Entrata nelle fila del partito nel 2016, candidata al Parlamento nel 2020, poche settimane dopo l'annuncio della candidatura lasciò il partito per uno scontro con il suo leader, Thierry Baudet. La notorietà di Vlaardingerbroek, intanto, era esplosa a livello nazionale per un discorso contro il "femminismo moderno" svolto nel dicembre 2019 al congresso del partito. Sarebbe poi montata anche su Internet, specialmente durante la pandemia – quando si oppose ai vaccini e alle misure di sicurezza varate dai Paesi – e negli anni successivi. Oggi ha poco più di un milione di follower su X (ex Twitter). Il 13 luglio 2024 ha sposato Francesco Gargallo di Castel Lentini, avvocato romano, e a dicembre i due hanno avuto un figlio.

Il 30 aprile, sui social, Vlaardingerbroek ha annunciato di aver ricevuto da Apple la stessa notifica inviata anche a Ciro Pellegrino, caporedattore di Fanpage.it, e altre persone colpite con Graphite, lo spyware di Paragon. "Non so chi l'abbia fatto, potrebbe essere chiunque. Potrebbe essere un governo a cui non piaccio, un'organizzazione a cui non piaccio, servizi segreti, chiunque. Quello che so è che è un tentativo di intimidirmi, di silenziarmi. Posso dire che non funzionerà. Potete provare a intimidirmi quanto volete, ma non mi fermerò". Ora, come detto, l'olandese è stata coinvolta negli accertamenti della Procura di Roma, che farà delle verifiche tecniche sui cellulari delle persone spiate.