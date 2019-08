Il Conte bis è realtà. Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio si sono incontrati per limare gli ultimi dettagli, prima di comunicare al Presidente della Repubblica il buon esito della trattativa. Sarà, ci spiegano fonti di primo livello del Nazareno, un “Conte 2.0”, un governo politico con un programma condiviso e con “autorevoli esponenti” del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle.

La decisione arriva al termine di una giornata fitta di incontri e telefonate, culminata con la telefonata del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti al Presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte. Un breve colloquio nel corso del quale Zingaretti ha preannunciato il suo via libera a un secondo mandato per Conte, chiedendo che la discontinuità fosse affidata a una svolta sui temi della politica interna, di quella ambientale ed economica. Conte ha ribadito la sua volontà di andare avanti dicendosi “al servizio del Paese”, spiegando di voler cominciare a lavorare per la stesura del programma e di essere disponibile a continuare a guidare il governo. Ora è di ritorno da Biarritz, dove ha partecipato al G7, e resta in attesa della chiamata del Quirinale, che potrebbe arrivare già in serata.

Resta qualche ultimo dettaglio da sistemare, in relazione ai punti programmatici e ai nomi che formeranno la squadra di governo, ma Di Maio e Zingaretti sono d’accordo nel proporre a Conte e Mattarella una squadra composta da politici di primo piano. Dopo l'incontro di stasera, a proseguire il lavoro saranno i "tecnici" di entrambi i partiti, che metteranno nero su bianco l'intesa programmatica e proveranno a sciogliere la distanza che c'è su alcuni punti. La speranza è che la discussione proceda spedita in modo da riuscire ad arrivare alle consultazioni di mercoledì pomeriggio con una piattaforma programmatica condivisa, da sottoporre anche alle valutazioni del capo dello Stato.

Non è escluso che il Movimento 5 Stelle possa chiedere agli iscritti sulla piattaforma Rousseau il parere definitivo su un accordo così delineato: dunque con la conferma di Conte e nessun veto sui nomi da parte del Partito Democratico.