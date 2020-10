C'è aria di rottura del M5s, dopo il post pubblicato oggi da Davide Casaleggio sul Blog delle Stelle, nel giorno dell'11esimo compleanno del Movimento, che di fatto prelude a una scissione. Il presidente dell'associazione Rousseau ha minacciato di sfilarsi dal M5s, facendo venir meno il suo supporto, se il Movimento si trasformerà in un partito. Una ferma presa di posizione per la prima volta da mesi in vista dell'imminente svolta nella governance pentastellata. Ma il Comitato di Garanzia lo ha diffidato da utilizzare il sito per una sua iniziativa "personale e arbitraria".

Dura la replica del Comitato di Garanzia del Movimento, composto da Vito Crimi, Giancarlo Cancelleri e Roberta Lombardi: "Il Blog delle Stelle è il canale ufficiale del Movimento 5 stelle e Davide Casaleggio non ricopre alcuna carica nel Movimento 5 Stelle. Il post pubblicato in data odierna sul Blog delle Stelle a firma Davide Casaleggio rappresenta una sua iniziativa, personale e arbitraria, diffusa attraverso uno strumento di comunicazione ufficiale del Movimento 5 Stelle.Il fatto che il Blog delle Stelle sia gestito dall'associazione Rousseau non autorizza il suo presidente a utilizzarla per veicolare suoi messaggi personali non condivisi con gli organi del Movimento 5 Stelle.Il Movimento 5 Stelle siamo noi, tutti, non è appannaggio di qualcuno in particolare".

E mentre Luigi di Maio pubblica un appello rivolto agli attivisti chiedendo unità, Casaleggio ha voluto sottolineare senza mezzi termini che "qualora, per qualche motivo, si avviasse la trasformazione in un partito, il nostro supporto non potrà più essere garantito, dal momento che non sarebbe più necessario poiché verrebbero meno tutti i principi, i valori e i pilastri sui quali si basa l'identità di un Movimento di cittadini liberi e il suo cuore pulsante di partecipazione che noi dobbiamo proteggere".

Il post è stato accolto con favore dall'ala del M5s vicina a Di Battista, che da settimane prende a picconate i vertici del M5s. Oggi l'ex parlamentare ha scritto messaggio brevissimo, che ha creato però un terremoto nel mondo Cinquestelle: "Vi consiglio di leggere. Buon compleanno Movimento 5 Stelle". E ha rilanciato quindi il post scritto dal presidente dell'Associazione Rousseau.