Carta spesa ‘Dedicata a te’: le nuove scadenze e le regole per attivarla A partire dallo scorso 15 dicembre è possibile attivare o ritirare la carta acquisti spesa ‘Dedicata a te’, per tutti i beneficiari che non erano riusciti a rispettare le scadenze precedentemente fissate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Carta acquisti spesa 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La carta spesa ‘Dedicata a te', destinata ai nuclei familiari con un ISEE fino a 15mila euro, è stata potenziata. Come si legge sul sito dell'Inps, è stato adottato il decreto interministeriale del 29 novembre 2023 che prevede l'integrazione del contributo economico per i beneficiari della card. Per l'aiuto ‘una tantum', grazie a un recente decreto interministeriale Masaf-Mimit-Mef, sono state stanziate risorse aggiuntive pari a 100 milioni, facendo salire la copertura da 500 a 600 milioni di euro.

Il contributo, che viene erogato attraverso una ricarica della carta elettronica di pagamento attribuita al singolo nucleo familiare, è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

L'integrazione del contributo economico previsto dal governo è pari a 77,20 euro (bonus benzina), che va a sommarsi al contributo di 382,50 euro già erogato a seguito del decreto 18 aprile 2023, con cui era stata istituita la Carta “Dedicata a te”. Per ottenere l’integrazione, i beneficiari non devono presentare domanda. L'ammontare complessivo dello strumento è dunque pari a 460 euro, frutto della somma del bonus spesa e del nuovo bonus benzina.

Il beneficio, erogato tramite ricarica della carta elettronica di pagamento attribuita al singolo nucleo familiare, serve all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, oppure, in alternativa a questi ultimi, può essere utilizzato per abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Il governo ha stabilito un'estensione dei termini per l'attivazione: a partire dallo scorso 15 dicembre è prevista per i beneficiari già individuati la possibilità di ritirare o attivare la carta se non sono riusciti a farlo entro il temine fissato in precedenza, cioè entro lo scorso 15 settembre. Chi invece aveva già attivato la carta nei mesi scorsi, in questi giorni dovrebbe ricevere i 77,20 euro di bonus benzina, da spendere entro il 15 marzo 2024. Il primo pagamento deve essere effettuato obbligatoriamente entro il 31 gennaio 2024.

Come si ottiene la Carta spesa ‘Dedicata a te'

Il singolo cittadino non può fare domanda per ottenere la carta, ma i beneficiari sono individuati dall’INPS e dai Comuni.​ Sono questi ultimi a comunicare agli interessati l’assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro delle carte presso tutti gli Uffici Postali.​ Per il ritiro della carta presso un qualunque ufficio postale occorre presentare la comunicazione ricevuta, un documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale. ​

Il titolare della Carta Dedicata a Te doveva effettuare il primo pagamento entro il 15 settembre 2023, altrimenti avrebbe perso il beneficio.​ Ma sono stati prorogati i termini per l'attivazione, e chi non era riuscito a ritirare la carta o a effettuare la prima transazione entro la data del 15 settembre, può farlo adesso.