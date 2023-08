Caro benzina, cosa cambia da oggi nei distributori: arriva il cartello con i prezzi medi I prezzi di benzina e gasolio sono in risalita, e oggi parte la misura che il governo Meloni aveva varato a gennaio: nei distributori, ma anche online, si potrà conoscere il prezzo medio dei carburanti Regione per Regione. In più, si potranno paragonare le tariffe dei distributori nella propria zona.

A cura di Luca Pons

Da oggi, 1 agosto, partono le misure del governo Meloni contro il caro benzina. Si tratta in particolare di un provvedimento annunciato già a gennaio, nel pieno delle polemiche per l'aumento del costo della benzina (seguito alla decisione di far scadere il taglio delle accise). Ci sono voluti più di sei mesi perché la misura venisse attuata, ma da oggi ai distributori di benzina sarà esposto un cartello con i prezzi medi dei carburanti in vendita, oltre a quello dei prezzi effettivi.

Concretamente, quindi, cosa cambierà nell'esperienza di chi fa rifornimento? I prezzi in sé non cambieranno – il governo ha già annunciato che non intende tagliare nuovamente le accise – ma apparirà un nuovo cartellone. Oltre a quello con il costo di ciascun carburante, ce ne sarà un altro che indicherà i prezzi medi regionali. Si tratterà in particolare del prezzo medio self-service per benzina e gasolio, e del prezzo medio servito per metano e gpl. In autostrada, invece, i cartelli indicheranno il prezzo medio per la rete autostradale (uguale in tutte le Regioni).

L'idea è che, in questo modo, i clienti potranno sapere se un particolare distributore sta applicando prezzi molto al di sopra della media, in linea oppure al di sotto. La tariffa media sarà calcolata ogni giorno dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, che riceverà dagli esercenti le informazioni sui prezzi praticati. Ogni mattina, non prima delle 8.30, si potranno consultare i prezzi medi anche online, nell'apposita pagina del ministero dedicata alle Regioni e alla rete autostradale.

Sempre online, si potrà utilizzare anche la piattaforma lanciata dal ministero: Osservaprezzi, che permetterà di paragonare i prezzi dei distributori in una certa zona. Anche in questo caso, i dati saranno aggiornati ogni mattina con l'arrivo delle comunicazioni da parte dei gestori.

I cartelli veri e propri, in ogni distributore, dovranno essere esposti in modo visibile. Appariranno entro le 10.30 se il distributore apre alle 8.30, e se invece apre dopo avrà comunque al massimo due ore di tempo per allestirlo.

La media esposta sarà quella regionale, e ci saranno ovviamente delle differenze di alcuni centesimi tra una Regione e l'altra. Questo perché il tipo di impianti di erogazione, la quantità di distributori e la qualità dei servizi e delle infrastrutture di trasporto dei carburanti fa sì che in alcune zone la benzina costi di più e in altre di meno.

Ci saranno poi anche delle differenze tra la media regionale e il prezzo dei singoli distributori in quella Regione. Come ha spiegato l'Unem, Unione energie per la mobilità che raccoglie le principali aziende che distribuiscono prodotti petroliferi in Italia, "il prezzo praticato dal singolo impianto dipende da una molteplicità di fattori, tra cui la sua efficienza nella gestione e nell'approvvigionamento, le modalità di servizio, nonché le politiche commerciali del gestore e della azienda che lo rifornisce".