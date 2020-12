Mancano due giorni all'ultimo dell'anno, quando normalmente si organizzano feste che vanno avanti fino a tarda notte con gli amici, si va in piazza per i concerti o a ballare in discoteca. Ma il 2020 è stato l'anno del Covid e, anche per la notte di San Silvestro, le misure restrittive messe in campo dal Governo serviranno ad ostacolare ogni tipo di assembramento che potrebbe portare a nuovi contagi. Ma c'è chi già da tempo si sta organizzando, per trovare un modo di aggirare i divieti o sfruttare un escamotage per festeggiare ugualmente, come gli altri anni. Magari cercando di approfittare dei punti su cui il Governo non è stato chiaro, o dove non può imporsi, come sui controlli nelle abitazioni private. Inoltre la zona arancione durerà fino al 30 dicembre, quindi sarà possibile spostarsi liberamente dentro il proprio Comune fino al giorno prima dell'ultimo dell'anno.

Le regole per Capodanno: zona rossa e coprifuoco prolungato

A Capodanno le regole in vigore saranno quelle previste dal decreto Natale: il 31 dicembre scatterà la zona rossa in tutta Italia, che durerà fino al 3 gennaio, poi un breve ritorno in arancione il 4 e infine ancora rossa fino alla Befana. Nella notte tra il 31 e l'1 il coprifuoco notturno sarà allungato, inizierà alle 22 e finirà alle 7 del mattino. Negozi, bar e ristoranti saranno chiusi, ma soprattutto ci sarà il divieto di muoversi se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. C'è anche in questo caso la deroga per andare a trovare parenti o amici, massimo due persone non conviventi, esclusi minori di 14 anni. Si potrà cenare e festeggiare insieme, sempre evitando assembramenti, ma bisognerà tornare a casa entro le 22 per non violare il coprifuoco.

I furbetti che aggirano le regole: dagli spostamenti alle abitazioni private

A Capodanno, ancora più che a Natale, in diversi stanno cercando un modo per aggirare le regole. Un fattore da non sottovalutare è il fatto che, fino al 30 dicembre, l'Italia sarà in zona arancione, quindi sarà possibile spostarsi senza limiti dentro il proprio Comune per raggiungere, ad esempio, case in campagna più isolate e meno controllabili. Il Governo ha spiegato più volte che non può mandare le forze dell'ordine dentro le case dei cittadini, ma se ci fossero segnalazioni dovrebbero intervenire per controllare. Il Viminale promette un importante dispiegamento di forze per vigilare, minacciando pesanti sanzioni per chi cercherà di aggirare le misure restrittive. Ma alla fine ci si affida al buonsenso e alle chiamate dei vicini, ancora una volta, mentre a Roma le prenotazioni delle case in affitto per l'ultimo dell'anno schizzano alle stelle.