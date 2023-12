Bonus trasporti 2023, oggi il click day di dicembre: come ottenerlo per bus, treni e metro Oggi 1 dicembre scatta alle 8:00 l’ultimo click day per il bonus trasporti: per richiederlo si deve accedere al portale del ministero con l’identità digitale, ma bisogna fare in fretta perché i fondi sono limitati.

Altro giro, ultima corsa. Sveglia puntata alle 8:00, come ormai sanno centinaia di migliaia di italiani. È il primo del mese, che vuol dire automaticamente click day del bonus trasporti. Tra chi ci riprova, chi ci è riuscito, chi vuole chiederlo ancora e chi ne sentirà la mancanza: oggi è l'ultimo giorno in cui si potrà ottenere l'aiuto per pagare gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Il prossimo anno, il bonus non ci sarà: il governo Meloni ha deciso di non rifinanziarlo con la manovra, perciò scomparirà con la fine del 2023. Insomma, quello di oggi è l'ultimo click day. I fondi a disposizione sono come sempre limitati e – non essendoci stati nuovi rifornimenti da parte governo – consisteranno semplicemente nel residuo del mese precedente. Le regole, invece, restano sempre le stesse.

Chi può fare richiesta per il bonus trasporti 2023 e dove

La possibilità di fare richiesta aprirà nuovamente questa mattina alle otto in punto, con le modalità già adottate in precedenza: per ottenere il bonus trasporti bisogna recarsi sul portale del ministero del Lavoro e accedere con lo Spid o la Carta d'identità elettronica. Non ci sono alternative. A quel punto bisogna compilare i moduli online e verrà inviato un codice, con cui poi acquistare l'abbonamento per i mezzi pubblici. Per ottenere il bonus c'è un solo requisito: avere un reddito personale – non quello Isee – inferiore a 20mila euro annui.

Come utilizzare il voucher da 60 euro e quante volte si può richiedere

Una volta ottenuto il voucher, ci sono due possibilità: si può andare fisicamente alle biglietterie o acquistare l'abbonamento direttamente online. Questo aspetto dipende dall'azienda che eroga il servizio. Per il resto il bonus, che vale fino a 60 euro, deve essere semplicemente presentato per venire convertito in un titolo di viaggio. Può essere richiesto anche ogni mese, come sa bene chi ogni volta che il calendario segna uno punta la sveglia e prova a vincere alla ruota della fortuna. Ci sono pochi minuti per ottenere il voucher, anche oggi.