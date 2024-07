video suggerito

Bonus vacanze 2024, come funziona l'agevolazione dell'Inps e chi può approfittarne Anche per il 2024 l'Inps ha rinnovato il Bonus vacanze. L'agevolazione, fino a un massimo di 1.400 euro e rivolta ai pensionati, permette di coprire le spese sostenute per i viaggi prenotati tra il 1° maggio e il 17 dicembre 2024. Ecco quali sono i requisiti per ottenerlo e quanto vale il contributo.

A cura di Giulia Casula

Anche quest'anno l'Inps ha rinnovato il Bonus vacanze, un'agevolazione rivolta a specifiche categorie di pensionati per incentivare il turismo in Italia. L'importo, fino a un massimo di 1.400 euro, varia a seconda della durata del soggiorno e dell'Isee di chi ne fa richiesta. Vediamo come funziona e chi può ottenerlo.

Come funziona il Bonus vacanze 2024

Il Bonus vacanze 2024 è un'agevolazione che consente di coprire una parte dei costi sostenuti per soggiorni, attività e gite al mare, in montagna o in città culturali. Possono usufruirne principalmente pensionati iscritti a particolari gestioni previdenziali, coniugi e figli convincenti con disabilità grave, ma anche famiglie con un Isee sotto i 40mila euro.

Il contributo può coprire le spese di vitto, alloggio, assicurazione, attività sportive, cibo, escursioni e varia sulla base della durata della vacanza e dell'Isee del richiedente. Nello specifico, si può fare domanda per i viaggi prenotati tra il 1° maggio e il 17° dicembre 2024, escluso il periodo compreso tra il 9 e il 29 agosto.

Per fare domanda la scadenza era fissata al 30 giugno, ma il termine potrebbe essere soggetto a eventuali proroghe. La richiesta va inoltrata tramite il portale Inps o l'App IO ed è necessario essere in possesso di Spid, Carta d'identità digitale o Cns.

A chi spetta l'incentivo: i requisiti

Possono fare richiesta del Bonus vacanze 2024 i pensionati che soddisfano i seguenti requisiti:

Essere residenti in Italia

Aderire a specifiche gestioni presidenziali quali la Gestione Dipendenti Pubblici, la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (ex Fondo Credito) e la Gestione Fondo Postelegrafonici (ex IPOST).

Per loro, ma anche per i loro coniugi conviventi e figli con disabilità grave o invalidità al 100% (a condizione che siano inseriti nell'attestazione Isee del personale), c'è la possibilità di avere coperte una parte delle spese sostenute per le vacanze.

Possono accedere al bonus anche le famiglie composte da almeno 3 persone e con un reddito inferiore ai 40.000 euro. Il rimborso sarà calcolato a seconda della fascia Isee di appartenenza: si va dal 100% per lo scaglione più basso, sotto gli 8mila euro, al 60% per i redditi superiori ai 72mila euro. In questo caso poi, una parte del contributo (l'80%) verrà restituito subito per coprire i costi sostenuti, il resto sarà corrisposto come detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi successiva.

A quanto ammonta il Bonus vacanze 2024

Il Bonus vacanze 2024 ha un importo variabile a seconda della durata del soggiorno. Se si prenota una vacanza di 15 giorni e 14 notti il rimborso massimo è di 1.400 euro, che scende a 800 per i soggiorni di 8 gironi e 7 notti. La copertura delle spese varia invece, sulla base degli scaglioni Isee: dal 100% per chi ha un reddito sotto gli 8mila euro al 60% per quelli superiori ai 72mila euro. È importante però, che il viaggio non si svolga nei giorni tra il 9 e il 29 agosto 2024: in questo caso non sarà possibile fare domanda.