Bonus sociale per bollette di luce e gas 2023, chi lo può ottenere e quanto vale Da aprile a giugno 2023, è rinnovato il potenziamento del bonus sociale per le bollette di luce e gas. Ecco quali sono i criteri Isee da rispettare e come sapere a quanto ammonta lo sconto in fattura.

A cura di Luca Pons

Con l'ultimo decreto bollette, arrivato poco prima della scadenza dei bonus contro il caro energia in scadenza a fine marzo, il governo Meloni ha prorogato alcune delle misure di sostegno per le famiglie più in difficoltà a pagare le fatture di elettricità e gas. In particolare, è stato rinnovato fino a fine giugno il bonus sociale luce e gas: la soglia Isee per l'accesso agli sconti è fissata a 15mila euro. Il limite è stato aumentato anche per le famiglie numerose – cioè quelle con almeno quattro figli – che potranno accedere se hanno un Isee fino a 30mila euro.

Come ottenere il bonus sociale per le bollette: la soglia Isee

Già dal 2021, il bonus sociale viene erogato in modo automatico. Perciò, per riceverlo non bisogna compilare documenti o richieste specifiche: è sufficiente presentare la Dichiarazione sostitutiva unica e avere così il proprio attestato Isee. Se l'Isee è compreso nella soglia prevista per legge, lo sconto risulta direttamente nella bolletta.

Hanno accesso automatico anche le persone che ricevono il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza. Per gli altri, la soglia Isee da rispettare è di 15mila euro, mentre per le famiglie con almeno quattro figli è di 30mila euro.

Al contrario, bisogna fare domanda per avere il bonus per disagio fisico. Tutti coloro che hanno una grave malattia che richiede di utilizzare delle apparecchiature mediche con un alto consumo di elettricità per il mantenimento in vita, hanno diritto a uno sconto sulle bollette. L'elenco dei macchinari che danno accesso al bonus sono stati stabiliti nel 2011, con un apposito decreto ministeriale. Il bonus sociale per disagio fisico non è legato a una soglia Isee, e si può cumulare con il bonus sociale aperto a tutti. Per averlo, è necessario fare domanda in Comune e presentare anche un certificato della Asl di competenza che certifica la necessità di macchinari.

A quanto ammonta lo sconto con il bonus sociale per l'elettricità

Il bonus sociale bollette ha un importo variabile sia in base al numero di componenti del nucleo familiare, sia alla soglia Isee, sia al tipo di bolletta a cui si fa riferimento. In particolare, per le bollette dell'elettricità dal 1 aprile al 30 giugno l'importo dello sconto previsto da Arera per chi ha un Isee inferiore ai 9.530 euro (oppure è beneficiario di reddito di cittadinanza) è questo:

per famiglie di 1-2 persone: 49,94 euro

per famiglie di 3-4 persone: 59,15 euro

per famiglie di più di 4 persone: 64,61 euro

Per chi invece ha un Isee tra i 9.530 e i 15mila euro, l'importo del bonus sociale per le bollette elettriche è ridotto:

per famiglie di 1-2 persone: 39,13 euro

per famiglie di 3-4 persone: 48,23 euro

per famiglie di più di 4 persone: 52,78 euro

A quanto ammonta lo sconto in bolletta per il gas

La questione è diversa per il bonus sociale per le bollette del gas, dato che questo in più dipende anche dalla categoria d'uso – acqua calda sanitaria e cottura cibo, riscaldamento o entrambe le cose – e dalla zona climatica in cui si vive. Più la fascia climatica è alta, più è alto il bonus, così da aiutare maggiormente le famiglie nelle zone più fredde.

Per le famiglie fino a quattro persone con Isee fino a 9.350 euro (oppure che percepiscono il reddito di cittadinanza, oppure hanno almeno quattro figli):

se usano il gas solo per acqua calda e cottura, lo sconto è di 25,48 euro in tutte le zone climatiche

se usano solo il riscaldamento, lo sconto va dai 10,92 euro nella zona A/B ai 25,47 euro nella zona F

se usano entrambi i tipi di fornitura, lo sconto va dai 18,20 euro nella zona A/B ai 34,58 euro nella zona F

Per le famiglie con più di quattro persone con Isee fino a 9.350 euro (oppure che percepiscono il reddito di cittadinanza, oppure hanno almeno quattro figli):

se usano il gas solo per acqua calda e cottura, lo sconto è di 30,94 euro in tutte le zone climatiche

se usano solo il riscaldamento, lo sconto va dai 10,92 euro nella zona A/B ai 32,76 euro nella zona F

se usano entrambi i tipi di fornitura, lo sconto va dai 22,75 euro nella zona A/B ai 43,68 euro nella zona F

Per le famiglie con un Isee tra i 9.530 e 15mila euro, sempre se hanno meno di quattro figli, la classificazione è diversa. Per le famiglie in questa fascia Isee che hanno fino a quattro componenti:

se usano il gas solo per acqua calda e cottura, lo sconto è di 20,02 euro in tutte le zone climatiche

se usano solo il riscaldamento, lo sconto va dai 9,10 euro nella zona A/B ai 20,02 euro nella zona F

se usano entrambi i tipi di fornitura, lo sconto va dai 14,56 euro nella zona A/B ai 27,30 euro nella zona F

Per le famiglie con più di quattro componenti nella fascia Isee tra 9.530 e 15mila euro: