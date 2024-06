video suggerito

Bonus psicologo, 400mila domande: lo otterrà solo il 2% dei richiedenti. Quando arrivano le graduatorie Sono state in tutto 400.505 le domande per il bonus psicologo presentate all’Inps dal 18 marzo al 31 maggio. Sensi (Pd) a Fanpage.it: “I numeri sono cresciuti rispetto alla precedente edizione del bonus, ma soltanto una piccolissima parte dei richiedenti potrà accedere all’aiuto. Forse appena 10mila persone su 400mila richieste. Veramente troppo poco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Le domande per il bonus psicologo presentate all'Inps dal 18 marzo al 31 maggio sono in tutto 400.505. L'Inps procederà ora con l'elaborazione delle graduatorie che saranno poi pubblicate sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Potranno quindi beneficiare del bonus tra l'1,67% e il 5% dei richiedenti, visto che lo stanziamento è di 10 milioni e l'importo che può essere assegnato va dai 500 ai 1.500 euro. In pratica potranno avere il bonus per le sedute di psicoterapia tra 6.666 e 20mila persone.

Ma visto che le le graduatorie si formeranno a partire dai livelli di Isee più basso – e, a parità di valore, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande – è probabile che il numero di coloro che avranno il beneficio sarà vicino a 6.666. Infatti coloro che hanno l'Isee entro i 15mila euro hanno diritto ad avere l'importo più alto (1.500 euro in un anno) per le sedute dallo psicologo (per un massimo di 50 euro a seduta). In pratica potranno avere il beneficio meno di due persone ogni 100 che hanno presentato la domanda.

Cosa fare per ottenere il bonus psicologo

I beneficiari saranno avvertiti, ai recapiti indicati nella domanda, anche dell'importo assegnato che potrà essere utilizzato – entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie – per sedute di psicoterapia. Nel frattempo, al fine di consentire l'istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie regionali/provinciali, chi ha fatto domanda e ha un Isee con omissioni o difformità ha 30 giorni di tempo per regolarizzare l'attestazione per non essere escluso dalle assegnazioni.

Trascorso il termine di trenta giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell'erogazione della prestazione. A seguire, si provvederà a elaborare le graduatorie, tenendo conto del valore Isee più basso e, a parità di valore dell'Isee, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Con un successivo messaggio, l'Istituto pubblicherà le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, sulla base dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e contestualmente comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione "MyINPS" del portale dell'Istituto o indicati all'atto della presentazione della domanda, l'importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia.

A decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie, ricorda l'Ipsn, sarà resa disponibile per i professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute. Infine l'istituto di previdenza ricorda che l'erogazione del beneficio è subordinata all'effettivo trasferimento all'Inps dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome.

Le proteste del Pd: "I fondi sono troppo pochi"

"Più di 400mila persone hanno richiesto il bonus psicologo, sono il segnale del fatto che questa esigenza non era legata semplicemente al Covid, ma è una stabile domanda di benessere psicologico da parte degli italiani. I numeri sono cresciuti rispetto alla precedente edizione del bonus, ma soltanto una piccolissima parte dei richiedenti potrà accedere all'aiuto. Forse appena 10mila persone su 400mila richieste. Veramente troppo poco. I fondi, che sono stati ridotti, non sono evidentemente sufficienti, quindi c'è bisogno non solo di rimpinguare la dotazione del bonus – erano 25 milioni, oggi sono appena 10 milioni – ma soprattutto bisogna renderlo stabile, cioè parte integrante e strutturale dell'offerta del Sistema sanitario nazionale, per rispondere a questa richiesta di salute mentale, che è un diritto di tutte le cittadine e i cittadini, ma anche un dovere della politica assicurare", ha detto a Fanpage.it Filippo Sensi, deputato del Pd, che per primo ha introdotto il bonus psicologo nel 2022 con un emendamento al decreto Milleproroghe.

"Meloni dice che abbiamo fatto una proposta sulla sanità senza sapere dove prendere i soldi. È falso: non abbiamo chiesto noi a questo governo di spendere 4 miliardi di riforma Irpef che fa risparmiare 15 euro al mese, ma se a chi risparmia 15 euro ne fai pagare duecento per un accertamento clinico è inutile. Oggi abbiamo avuto il dato che parla di 400mila richieste per il bonus psicologo e con lo stanziamento del governo si risponderà a poco più dell'un per cento delle richieste", ha commentato Elly Schlein al videoforum di Repubblica. "Ci sono poi ottocento milioni sprecati per i centri per migranti in Albania", ha aggiunto Schlein.