Bonus psicologo 2024, oggi al via le domande sul sito Inps: i requisiti Isee e come richiederlo Da oggi, lunedì 18 marzo 2024, è è possibile compilare le domande per richiedere il Bonus psicologo relativo al 2023, che può essere richiesto fino al 31 maggio 2024. Il bonus è riconosciuto per un importo fino a 50 euro a seduta di psicoterapia, per un massimo di 1500 euro, in base all'Isee.

A cura di Annalisa Cangemi

A partire da oggi, lunedì 18 marzo, si aprono le domande per il Bonus psicologo relativo al 2023. C'è tempo fino al 31 maggio 2024 per fare domanda sul sito dell'Inps.

Il Bonus psicologo è un contributo a copertura delle sedute di psicoterapia sostenute nel corso del 2023, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro. Anche i minori, tramite i genitori, possono fare domanda per ottenere il beneficio, come si legge sul sito Inps. È pensato per tutti coloro che, soprattutto nel periodo della pandemia, hanno visto aumentare le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Può essere utilizzato per pagare le sessioni di psicoterapia, presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti che fanno parte dell’albo degli psicologi.

Il bonus, una tantum, è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, e viene erogato fino al raggiungimento dell'importo massimo di 1500 euro in base a dei limiti Isee. I requisiti che bisogna avere al momento di presentazione della domanda sono due: essere residenti in Italia, e un valore Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50mila euro.

Alla scadenza del 31 maggio verranno elaborate poi le graduatorie degli aventi diritto, in base alle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato in via prioritaria alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda.

Per le domande relative all'anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con un messaggio ad hoc.

A chi spetta il bonus psicologo 2024: i requisiti per richiederlo

I requisiti minimi che bisogna avere per poter compilare la domanda per il Bonus psicologo sono due:

residenza in Italia;

valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

Come fare domanda sul sito Inps: la procedura online

La richiesta per ottenere il Bonus psicologo va effettuata esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia' attraverso una delle seguenti modalità:

portale web, utilizzando l'apposito servizio online raggiungibile sul sito www.inps.it direttamente dal cittadino tramite Spid di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o tramite Carta nazionale dei servizi (Cns) dalla sezione ‘Prestazioni e servizi' > ‘Servizi' > ‘Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche';

Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)".

Per inoltrare la domanda è necessario possedere delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Quanto dura il bonus: la tabella degli importi in base all'Isee

Rispetto alla precedente annualità, sono stati innalzati gli importi del bonus, ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo.

Isee inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

per ogni beneficiario; Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

per ogni beneficiario; Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Quante volte si può richiedere il bonus psicologo e come utilizzarlo

L'esito della richiesta viene notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione ‘MyINPS' del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione ‘Ricevute e provvedimenti'.

In caso di esito positivo della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, che naturalmente devono essere iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo per usufruire del Bonus e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Scaduto tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate vengono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari che potranno beneficiare delle risorse erogate.

Quando arriva il beneficio e come funzionano le graduatorie per l'assegnazione

Al termine della finestra prevista per fare domanda, come dicevamo dal 18 marzo al 31 maggio 2024, saranno redatte le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, per l'assegnazione del Bonus psicologo nei limiti delle risorse stanziate tenendo conto del valore Isee più basso e, a parità di valore ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie sarà comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell'Inps.

Le risorse relative al 2023 non utilizzate saranno riassegnate ai successivi aventi diritto tramite lo scorrimento delle graduatorie regionali o provinciali.