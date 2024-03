Il portale Inps per il Bonus psicologo 2024 è in down? Ecco come fare per presentare domanda Oggi, 18 marzo 2024, è il click day per l’invio delle domande per richiedere il Bonus psicologo 2024, il contributo a sostegno delle spese sostenute in sedute di psicoterapia. Una pagina del sito web dell’Inps non sta funzionando, ecco come fare per presentare domanda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Dal 18 marzo al 31 maggio 2024: è questa la finestra temporale nella quale si può fare richiesta per il Bonus psicologo relativo al 2023. Eppure oggi, 18 marzo, qualcosa sul portale dell'Inps non va. Cercando "Bonus psicologo" sul web uno dei primi risultati rimanda infatti a una pagina del sito web dell'Inps che risulta "non disponibile". Gli utenti che sono capitati su questa pagina hanno pensato che il portale dell'Inps fosse in down e che fosse impossibile accedere alla procedura, proprio oggi che sarebbe dovuto essere il click day per l'invio delle domande.

In realtà, il portale dell'Inps funziona correttamente ed è possibile inviare già adesso la domanda per ottenere il contributo a sostegno delle spese sostenute in sedute di psicoterapia. L'anomalia riscontrata riguarda infatti solo una pagina del sito dell'Inps, ma accedendo al portale e seguendo il giusto iter si riesce a presentare la domanda. Anche se il portale è un po' lento, probabilmente a causa dell'elevato numero di accessi. Ecco come fare.

Come fare per riuscire a presentare domanda sul sito INPS

Se hai tentato di presentare domanda sul sito dell'Inps per richiedere il Bonus psicologo 2024 potresti essere incappato in una pagina del sito dell'Inps relativa al contributo che risulta "non disponibile". È probabile che ti sia successo anche perché cercando "Bonus psicologo" dal motore di ricerca di Google la pagina in questione appare tra i primi risultati disponibili. Una volta aperta però la pagina non funziona: "Pagina non disponibile", si legge sulla pagina, che prosegue con il messaggio "Il contenuto non è stato trovato. Per continuare la navigazione è possibile ritornare alla home page o utilizzare il menu principale".

In realtà, il bug interessa solo questa pagina, non il portale dell'Inps. Per presentare domanda, basta infatti accedere correttamente a quest'ultimo, utilizzando il servizio online raggiungibile dal sito ufficiale, autenticarsi con le proprie credenziali e poi compilare i diversi step secondo la procedura fornita dal portale.

La procedura online per ottenere il bonus

La domanda per presentare il Bonus psicologo 2024 può essere presentata solo in modalità telematica accedendo all'area apposita del portale dell'Inps. Per riuscirci è necessario essere in possesso dell'identità Spid di livello 2 o superiore, o della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

I requisiti per richiedere il bonus sono essere residenti in Italia e avere un Isee in corso di validità non superiore a 50.000 euro. Una volta concluso il periodo entro cui è possibile presentare domanda, il 18 maggio 2024, daranno pubblicate le graduatorie provinciali e regionali dei richiedenti che hanno ottenuto il bonus, fino a esaurimenti delle risorse disponibili.

A quale importo può corrispondere il bonus

Il Bonus psicologo può essere riconosciuto una sola volta per ogni richiedente, che può ottenere fino a un massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, fino a un massimo che varia in base al proprio Isee. Se questo è inferiore a 15.000 euro, l'importo massimo è di 1.500 euro, se l'Isee è compreso tra 15.000 e 30.000 il bonus non può superare il tetto massimo di 1.000 euro. Infine se l'Isee è tra i 30.000 e i 50.000 euro il beneficio, l’importo massimo è di 500 euro per ogni beneficiario. In ogni caso, il richiedente che otterrà il bonus avrà a disposizione un tempo massimo di 270 giorni per utilizzarlo.

