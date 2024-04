video suggerito

Inizia la truffa del "reddito del governo" con le foto di Mattarella e Meloni: come funziona La truffa annuncia agli utenti del social network che Sergio Mattarella e Giorgia Meloni hanno creato una legge per consentire a chiunque di avere un reddito fisso. Con la falsa promessa di un'entrata passiva di 4.000 euro si chiede subito un versamento da 250 euro.

A cura di Valerio Berra

Lo schema è lo stesso, una precisa successione di passaggi che Fanpage.it denuncia da mesi. Su Facebook stanno comparendo pubblicità sponsorizzate che annunciano un Reddito dalla Borsa disponibile per “ogni italiano”. L’importo è di 10.000 euro. Al giorno? Al mese? All’anno? Una Tantum? A sponsorizzare l’offerta una foto che ritrae Sergio Mattarella. Curioso che accano a lui ci sia tal Fra’ John Timothy Dunlap, al secolo il Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta.

Ovviamente, chiariamo subito che Sergio Mattarella non ha nulla a che fare con questa truffa. E chiariamo anche, come se servisse, che non esiste nessun credito passivo del governo. L’annuncio rimanda alla piattaforma Start Market Analysis Learn. Qui il lettore viene accolto subito da un articolo con un titolo in effetti interessante:

Il governo ha iniziato a lavorare su un reddito passivo per gli italiani! Ora ogni cittadino italiano potrà ricevere un reddito passivo di 4.000 euro al mese!

In passato la stessa truffa era stata fatta con i volti di altri personaggi noti. A partire da quello di Fabio Fazio, vittima anche di una serie di video creati con l'intelligenza artificiale. Anche l'immagine di Chiara Ferragni era stata usata per lo stesso schema. In alcuni post veniva anche data per morta.

Cosa succede con la truffa

L’articolo è ben costruito. Spiega al lettore che Sergio Mattarella e Giorgia Meloni hanno approvato una leggere per "migliorare il tenore di vita di tutti gli italiani". E poi: "Il governo italiano ha deciso che ogni cittadino italiano riceverà un reddito passivo aggiuntivo da progetti statali italiani. I progetti statali italiani devono lavorare per la nostra nazione!”.

A questo punto si parla di un fantomatico progetto Crypto Vision, sviluppato dagli “esperti della Quantum Ai”. In pratica basta partire da un capitale minimo per avere rendite altissime generate da un algoritmo predittivo. Parola di Giorgia Meloni, che certifica l’operazione con: “Questa decisione permetterà a ogni cittadino italiano di iniziare a ricevere un reddito passivo di 4000 euro al mese. Raccomando a tutti di approfittare di questa opportunità!”.

Niente di più falso. Come succede in questi casi agli utenti viene chiesto un “investimento minimo” da 250 euro. Per farlo si richiede di compilare un form. Una volta lasciati i propri dati comincia la truffa vera e propria. Nel giro di qualche giorno gli utenti verranno riempiti di mail e telefonate da sedicenti broker pronti ad avviarli al mondo della finanza. Non lasciate nemmeno un euro: l’unico obiettivo è quello di farsi bonificare più soldi possibili per poi sparire quando avrete bisogno di chiederli indietro.