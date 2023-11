Bonus colonnine elettriche 2023 fino a 8mila euro, al via le domande: chi può ottenerlo e come Oggi, giovedì 9 novembre 2023, è il primo giorno per fare domanda e ottenere il bonus colonnine elettriche. Il beneficio è rivolto a privati e condomini che hanno acquistato e installato infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Il rimborso è pari all’80% della spesa, fino a un massimo di 1.500 a persona o 8mila euro a condominio.

A cura di Luca Pons

Da oggi, giovedì 9 novembre 2023, è possibile presentare la propria domanda avere il bonus colonnine elettriche domestiche. Si tratta di un contributo che può andare fino a 8mila euro per i condomini e fino a 1.500 per gli utenti singoli: consiste in un rimborso dell'80% del denaro spesa da chi ha acquistato e installato le ‘colonnine', cioè quelle infrastrutture che servono per ricaricare i veicoli elettrici (sono compresi anche i cosiddetti ‘wall box').

Il bonus può rimborsare l'acquisto e installazione se questi sono stati effettuati dal 1° gennaio al 23 novembre 2023. Da oggi, quindi, ci sono ancora due settimane di tempo per completare l'acquisto e la messa in opera se si vuole avere il bonus.

Chi può richiedere il bonus colonnine elettriche 2023 e come fare domanda

La domanda per il bonus colonnine elettriche può essere presentata fino alle ore 12 del 23 novembre 2023, oppure fino a esaurimento delle risorse stanziate (40 milioni di euro in tutto). Per farlo bisogna andare sull'apposito sito e accedere dopo essersi registrati con Spid, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Dopodiché, è necessario compilare un modulo inserendo le proprie informazioni personali e quelle relative all'acquisto. È obbligatorio avere un indirizzo Pec, cioè di posta elettronica certificata. Altrimenti, non è possibile completare la procedura.

Il bonus è rivolto a tutti i cosiddetti utenti domestici, ovvero le persone fisiche che hanno la residenza in Italia. Si può anche presentare richiesta come condominio, se l'installazione è delle colonnine elettriche è avvenuta negli spazi comuni dell'edificio. Sono escluse, invece, le aziende. Non si può richiedere il beneficio in quanto titolare di una società: le imprese avranno altri tipi di incentivi, che al momento non sono ancora definiti.

Quanto vale il bonus

Il bonus colonnine elettriche 2023 è pari all'80% della spesa effettuata per comprare le colonnine e installarle. Ci sono dei limiti massimi, però: la somma rimborsata non può superare i 1.500 euro se si parla di una persona sola, mentre il tetto è fissato a 8mila euro per le colonnine dei condomini. Per gli edifici condominiali, quindi la massima spesa per cui è possibile chiedere il rimborso dell'80% è di 10mila euro. Per gli utenti privati, invece, il limite è di 1875 euro.