Berlusconi torna di nuovo in campo: “Io posso rilanciare Forza Italia” Silvio Berlusconi “riscende in campo”: il leader di Forza Italia dice di sentire questa “responsabilità” per dare all’Italia un futuro di “benessere e libertà”.

A cura di Giacomo Andreoli

Silvio Berlusconi scende di nuovo in campo, rievocando per l'ennesima volta la sua scelta di entrare in politica nel 1994. "Adesso – dice il leader di Forza Italia- sento la responsabilità di essere ancora in campo per dare all'Italia un futuro di benessere e soprattutto di libertà". Berlusconi è al momento a Napoli, dove domani chiuderà la convention del suo partito, prevista alla Mostra d'Oltremare.

La dichiarazione arriva mentre è a pranzo in pizzeria. Alla domanda dei giornalisti se il rilancio di Forza Italia cominci da Napoli il leader del partito risponde: "Il rilancio è già partito da Roma con il mio intervento. Nove anni fa sono stato escluso e buttato fuori dal Senato. Ora ritorno in campo per la prima volta dopo tanto tempo".

Dopo aver rinnegato "l'amico" Putin, condannato per la guerra in Ucraina, Berlusconi tenta così di tornare al centro della scena politica. Qualche giorno fa aveva spiegato preoccupato che questo conflitto potrebbe continuare e che anche l'Italia è in guerra "perché mandiamo le armi". Quindi aveva aggiunto che "bisogna pensare a qualcosa di eccezionale per far smettere a Putin la guerra", prima di assicurare che Putin non si siederà al tavolo dei negoziati, perché al momento non ci sarebbe un leader mondiale capace di costringere il presidente russo a trattare la pace. Questa figura, secondo Berlusconi, non è sicuramente Joe Biden. "Un leader mondiale che doveva avvicinare Putin al tavolo della mediazione – aveva detto riferendosi al presidente americano- gli ha dato del criminale di guerra e ha detto che doveva andare via dal governo russo. Un altro, segretario della Nato ha detto che l'indipendenza del Donbass non sarebbe mai riconosciuta. Capite che con queste premesse il signor Putin è lontano dal sedersi ad un tavolo".