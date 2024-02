Aumentano i fondi per il Bonus psicologo 2024, ma l’aiuto è ancora fermo dopo un anno Con un emendamento al decreto Milleproroghe salgono i fondi per il Bonus psicologo: per il 2024 si passa da 8 a 10 milioni. Ma il contributo è ancora bloccato, in attesa dell’attivazione della piattaforma Inps. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Per il 2024 aumentano i fondi a disposizione per il Bonus psicologo: è stato infatti approvato nella notte dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera l'emendamento del Pd al decreto Milleproroghe, che stanzia dieci milioni di euro per il Bonus psicologo.

Le risorse a disposizione salgono quindi da 8 milioni a 10 per quest'anno. Lo scorso 10 gennaio 2024 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Salute del 24 novembre 2023, che contiene le modalità per fare domanda e ottenere la misura di sostegno per coloro che hanno bisogno di intraprendere un percorso di psicoterapia.

Il bonus, una tantum, spetta a coloro che hanno un reddito Isee valido e non superiore a 50mila euro. Il contributo, che cresce in base all’Isee e consente di ricevere 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. Era stato introdotto a dicembre del 2021 dal decreto legge 228/2021 e reso operativo nel luglio del 2022. Dato il successo che la misura aveva riscosso, la manovra del 2023 lo ha reso strutturale, con lo stanziamento di 5 milioni per il 2023, poi aumentati di altri 5 (grazie a un un emendamento al decreto Anticipi) per un totale di 10 milioni, e 8 milioni nel 2024. Ora, grazie alla modifica nel Milleproroghe, il contributo per il 2024 sale ancora e passa a 10 milioni.

"10 milioni – erano solo 8 – per il bonus psicologo nel 2024. Emendamento del Pd approvato stanotte nel Milleproroghe. Sempre troppo poco. Ma è un passo avanti sulla salute mentale, su cui non molliamo, grazie all’instancabile lavoro di Filippo Sensi", ha annunciato la deputata dem Marianna Madia.

"Anche solo una persona che avesse la possibilità (che oggi non ha) di fare un percorso di cura per la sua salute mentale, fosse anche una, varrebbe la battaglia vinta da Marianna Madia. Con i piccoli passi si fa un cammino", ha scritto il senatore dem Filippo Sensi sui social.

Il Bonus psicologo è ancora bloccato

Non è però ancora possibile fare domane per richiedere l'aiuto. Dal 2023 infatti il bonus è bloccato, nonostante ci siano le risorse e sebbene siano state chiarite le modalità per fare la domanda. I ritardi sono dovuti all'assenza della circolare Inps che attiverà la piattaforma con le scadenze per la presentazione delle domande.

Come dicevamo, il decreto a firma del ministero della Salute e del Mef è stato approvato a fine novembre, ed è stato poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2024. Dopo un mese dall'entrata in vigore del decreto attuativo della misura è ancora tutto fermo: ora tocca all'Inps risolvere il problema.

Chi può richiedere il Bonus psicologo

Per ottenere il contributo bisogna essere cittadini italiani, residenti in Italia al momento della domanda (non ci sono limiti di età) e avere un ISEE inferiore a 50mila euro.