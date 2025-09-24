Attacco alla Flotilla, Crosetto annuncia l’invio della Marina: “Assisterà gli italiani sulle imbarcazioni”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Global Sumud Flotilla ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto per condannare l'attacco subito dalla Global Sumud Flotilla, che nella notte è stata colpita con droni, bombe sonore e spray urticanti, e per annunciare l'invio di una fregata della Marina militare sul posto. Fonti interpellate da Fanpage hanno garantito che i cittadini italiani a bordo delle imbarcazioni riceveranno soccorso e assistenza diretta da parte delle autorità militari, probabilmente già da queste ore.

"In merito all’attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l’impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna. In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate quando si svolgono nel rispetto delle norme del diritto internazionale e senza ricorso alla violenza", ha dichiarato il titolare della Difesa, che domani riferirà in Aula alla Camera sull'accaduto.

Le navi cariche di aiuti umanitari per Gaza sono state attaccate mentre navigavano in acque internazionali, a nord di Creta, e alcune hanno riportato dei danni. Sulle imbarcazioni sono presenti diversi attivisti italiani e quattro parlamentari ed europarlamentari, che le opposizioni hanno chiesto di tutelare dopo l'accaduto. Protestando contro i banchi del governo al Senato, M5s, Pd e Avs hanno esortato il governo a intervenire per una questione che "è diventata di interesse per la difesa nazionale". Non è chiaro infatti, da quale base siano partiti i droni (che hanno colpito le navi mentre si trovavano ancora distanti dalle acque palestinesi), ma il sospetto è che dietro questi attacchi ci sia il governo israeliano.

"Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla "Flotilla", questa notte alle 03.50, pur essendo in Estonia, dopo un confronto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, dopo aver condotto una valutazione (veloce e sommaria) dell’accaduto, mi sono sentito con il Presidente del Consiglio ed ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, che era in navigazione a Nord di Creta, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, che sta già dirigendo verso l’area per eventuale attività di soccorso", ha fatto sapere Crosetto. Di questa decisione – prosegue la nota – sono stati informati anche l’Addetto militare israeliano in Italia, l'ambasciatore italiano in Israele, l'Addetto militare a Tel Aviv e l'Unità di Crisi della Farnesina.