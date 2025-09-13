Politica
video suggerito
video suggerito

Arianna Meloni dice che la Global Sumud Flottilla sta strumentalizzando i morti a Gaza

La Flottilla che oggi salpa verso Gaza vuole rompere il silenzio politico sulla crisi umanitaria, ma per Arianna Meloni si tratta di una “strumentalizzazione vergognosa” che invece alimenterebbe l’odio.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Francesca Moriero
2 CONDIVISIONI
Immagine

Parte oggi pomeriggio la Global Sumud Flottilla, missione umanitaria internazionale che tenta di rompere simbolicamente il blocco israeliano su Gaza; a bordo, attivisti, parlamentari e rappresentanti della società civile, con l'obiettivo di portare aiuti e soprattutto accendere un faro sul genocidio in Palestina; la Flottilla, sottolineano i suoi promotori, non è soltanto un'iniziativa di solidarietà: è un gesto politico che nasce proprio dove la politica istituzionale si mostra assente. È in questo spazio che si inserisce la missione, col suo carico di simboli e di rischi.

Ed è su questo stesso terreno che si innestano le parole di Arianna Meloni, sorella della premier e dirigente di Fratelli d’Italia, che, in un'intervista al Corriere della Sera, respinge la legittimità del gesto e lo definisce "vergognoso", denunciando il pericolo che un'azione nata per testimoniare, degeneri invece in carburante per nuove divisioni: "La Flottilla sa perfettamente che non potrà consegnare nulla. Strumentalizza i morti a Gaza, ed è vergognoso". L’Italia, rivendica Meloni, "è la prima nazione Ue per aiuti alla popolazione" e dunque non avrebbe nulla da dimostrare sul piano della solidarietà. Arianna Meloni ha poi aggiunto:  "A Gaza c’è una situazione molto delicata: è ostaggio di Hamas, che utilizza i palestinesi come carne da macello. Netanyahu deve fermarsi, perché per distruggere Hamas non si può passare sopra donne e bambini. Ma le iniziative non possono essere queste".

Se i promotori della Flottilla rivendicano il valore simbolico della rotta verso Gaza come testimonianza concreta di vicinanza alla causa palestinese, Meloni mette invece in guardia dal rischio che secondo lei il gesto diventi benzina per un clima di odio crescente: "Queste iniziative creano tragedie come il ragazzo ucciso a soli 31 anni negli Usa perché voleva portare avanti le proprie idee. È un clima pericolosissimo. Che si alimenta di silenzi. Rischiamo di ritornare a quando i ragazzi si ammazzavano. Noi riceviamo molti insulti".

Leggi anche
Dove oggi vale la pena stare: a bordo della Global Sumud Flotilla per Gaza, con Fanpage.it

La sorella della premier allarga poi il discorso al ruolo della stampa, accusata di inseguire "il gioco del click morboso", e rivendica il rispetto che "deve esserci" in ogni confronto. "Non possiamo permetterci di tornare a un tempo di odio, conclude Arianna Meloni. "Chi usa i morti per propaganda, da qualunque parte lo faccia, si prende una responsabilità enorme".

Politica Italiana
2 CONDIVISIONI
Immagine
Armi, videogame e ideologia di destra: cosa sappiamo sull’uomo che ha sparato a Kirk
La vedova di Charlie Kirk: “Non avete idea di cosa avete scatenato”
Perché abbiamo visto tutti il video della morte di Charlie Kirk
Su un proiettile aveva scritto "Bella Ciao"
L'annuncio di Trump: “Denunciato dal padre, si è consegnato”
L'esperto: "In USA spirale di violenza politica e verbale, ma nessuno vuole fermarla"
Chi era Charlie Kirk, il “prodigio dei conservatori” ucciso a 31 anni: Trump lo considerava leggendario
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views
Immagine

Iscriviti a Evening Review.
Ricevi l'approfondimento sulle news più rilevanti del giorno

Proseguendo dichiari di aver letto e compreso l'informativa privacy