Avrebbe compiuto venti anni a giugno Augusto Schioccola, un giovane rimasto ucciso venerdì sera in un incidente stradale nella provincia di Pesaro Urbino. Il ragazzo, studente e calciatore, a quanto ricostruito intorno alle 20.30 di venerdì si è schiantato con la sua auto lungo la strada provinciale Mondaviese, tra Fossombrone e Sant'Ippolito. Augusto, per cause ancora da accertare, in una semicurva avrebbe perso il controllo della sua Fiat 500 bianca che è poi andata a finire contro una quercia, l’unica a quanto pare che si trovava in quella zona. Il ragazzo viveva a Pian di Rose di Sant'Ippolito e stava tornando a casa dopo una visita a un amico che abita nel quartiere di Borgo Sant’Antonio quando è avvenuto l’incidente. L’impatto contro l'albero è stato violentissimo.

Il diciannovenne aveva giocato come portiere della Forsempronese – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polstrada e il 118 di Fossombrone, i quali, dopo aver estratto il giovane dalla sua macchina, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali Augusto Schioccola, che era figlio unico, aveva frequentato l’istituto tecnico “Donati” e fino alla scorsa stagione aveva giocato come portiere nella Juniores della FC Forsempronese. Era anche tra i partecipanti al tradizionale carnevale storico di Fossombrone dove la sua famiglia è molto conosciuta dato che la mamma gestiva un negozio di calzature.

Il dolore sui social – Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social dopo la tragica notizia della morte del diciannovenne. "Augusto Schioccola mi mancherai tanto, ti ho conosciuto che protestavi per un fallo laterale e ti ho lasciato premiandoti come miglior portiere. Lascerai un grande vuoto e sicuramente Fossombrone senza il tuo sorriso non sarà più la stessa. Riposa in pace amico mio", si legge in uno dei post su Facebook. "La Polisportiva Forsempronese 1949 piange la scomparsa di Augusto Schioccola – classe 1999 – un ragazzo cresciuto e diventato grande nelle nostre squadre giovanili. Alla famiglia di Augusto le più vive condoglianze dal Presidente, dai Dirigenti, staff tecnico e giocatori tutti. Un abbraccio forte", il post pubblicato sulla pagina della società sportiva.