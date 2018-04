"L'attesa mi sta ammazzando. È come vivere un bruttissimo incubo, il peggiore che possa capitare a una mamma". Le parole sono quelle Rosa Mezzina, la madre dei due bambini spariti da Bolzano con il loro padre. La donna ha deciso di affidare il suo struggente messaggio a Facebook: “Amori miei – ovunque voi siate, la mamma è lì con voi nei vostri cuori”, scrive. Sono ore di ansia e angoscia quelle che sta vivendo la donna, bolzanina di 28 anni, che da domenica non ha più notizie dei suoi due figli di 4 e 2 anni, scomparsi assieme al padre, Jamel Methenni, cittadino tunisino di 33 anni, mentre lei era al lavoro. Rosa ricorda anche che "oggi sono quattro infiniti giorni" dalla scomparsa di Yassine e Yasmine che però "sembrano quattro anni". “Ogni secondo che passo senza voi è un'eternità”, aggiunge. “La vostra mamma vi pensa ogni istante. Dove siete angioletti miei? Il mio cuore si sta spegnendo senza la luce dei vostri occhi, senza il vostro sorriso”, scrive ancora. “Vi sto aspettando”, conclude il post sul social network.

Il padre è fuggito con due figli piccoli

Le ricerche da parte dei carabinieri non si sono mai interrotte. L’uomo viaggerebbe a bordo del suo furgone Ducato bianco. E in tal senso, sono numerose le segnalazioni arrivate ai militari, soprattutto dal Nord Italia. In tarda serata una donna ha chiamato i carabinieri, sostenendo di aver visto Methenni nella zona di Feltre. Sul posto è stato fatto volare un elicottero del nucleo di Belluno per dare supporto alle pattuglie che hanno controllato un'ampia area, però senza risultati. Il 33enne tunisino potrebbe essere ospitato in questo momento da amici. Non dispone, infatti, dei documenti dei bambini, che sono rimasti a casa, e avrebbe solo pochi soldi in tasca. Il cellulare risulta staccato da domenica, quando è stato localizzato per l'ultima volta nella zona di Verona. Da qualche tempo Methenni, che in passato lavorava come corriere, aveva lasciata il tetto coniugale. La coppia si era allontanata, ma lui continuava a vedere i figli. Domenica aveva chiesto a Rosa di poter stare un po' da solo con i piccoli, visto che la donna doveva comunque lavorare. Quando la 28enne è tornata a casa, ha scoperto la fuga dell’uomo coi piccoli.