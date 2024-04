video suggerito

Mamma fa ripetutamente tatuare i suoi tre figli minorenni: condannata per maltrattamenti È accaduto in Svezia. La donna è stata condannata per maltrattamenti in famiglia: ai giudici ha detto di aver solo assecondato il desiderio dei figli, tutti minorenni, di essere tatuati.

A cura di Davide Falcioni

Una donna di 35 anni ha fatto tatuare i suoi tre figli e per questa ragione è stata condannata per maltrattamenti. La mamma, residente nella regione di Kalmar, nel sud della Svezia, avrebbe ripetutamente tatuato i bambini con l'aiuto di un uomo nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022.

La denuncia è stata sporta dai genitori dei compagni di classe dei bimbi. Sia la madre che l'uomo che l'ha aiutata sono stati condannati per maltrattamenti anche se entrambi hanno seccamente respinto le accuse; la donna ha ammesso di aver tatuato i suoi figli, giustificando il gesto dicendo che non credeva fosse illegale e che sarebbero stati gli stessi bambini a chiedere un tatuaggio, salvo poi ripensarci dopo aver avvertito dolore.

Come riportato dall'emittente pubblica svedese Svt, nella sentenza del tribunale distrettuale si legge che i bambini hanno dato un'impressione credibile e che tutti e tre hanno raccontato i fatti in modo simile. Il tribunale ha inoltre stabilito che i bambini non erano abbastanza grandi per prendere una decisione su un eventuale tatuaggio e che quindi non vi fosse alcun consenso. La donna è stata condannata a svolgere 100 ore di servizi sociali e a risarcire i danni subiti dai figli.

Tatuare i bambini, cosa dice la legge in Italia

Come spiega l'Istituto Superiore della Sanità "in Italia l’attività di tatuaggio non è al momento regolamentata da una specifica legislazione nazionale. L’unico riferimento a livello nazionale è rappresentato dalle Circolari emanate dal ministero della Salute, contenenti le ‘Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza'. Relativamente ai limiti di età, è vietato eseguire tatuaggi ai minori di 18 anni senza il consenso informato dei genitori o del tutore. In alcune Regioni è comunque vietato eseguire tatuaggi ai minori di 14 anni (per esempio in Toscana) o addirittura di 18 anni (come per esempio in Sicilia)".