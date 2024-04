Festa della mamma: costruire ricordi preziosi è un dono quotidiano L’avvicinarsi di questa ricorrenza è il momento giusto per ricordarsi di quanto questo legame sia importante nella nostra vita, e soprattutto, del perché celebrando la mamma celebriamo anche il dono di essere figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ciaopeople Studios

Questa ricorrenza speciale cade ogni seconda domenica di maggio e racconta molto sul ruolo che la maternità ha nella società, ma anche del nostro essere figli: se da bambini a primavera inoltrata inizia a scuola la produzione di disegni e lavoretti, con l'aumentare dell'età non dimentichiamo di certo di farle un regalo. La mamma è una figura centrale nella vita di ognuno, ma il rapporto che specialmente le figlie hanno con lei, si modifica nel corso della crescita. Da neonate non possiamo farne a meno, da bambine la imitiamo, e in età adulta ci ritroviamo poi a farle noi stessi da genitore. E durante l'adolescenza? Scontri e malumori non possono mancare.

Come racconta Marica Ferrillo nell'unboxing speciale organizzato da Miluna per la campagna “Tesori nascosti, ricordi ritrovati”, capita che le mamme non sappiano dimostrare con le parole i loro sentimenti, ma con i gesti di cura e gli sguardi di orgoglio sanno sempre come parlare al nostro cuore. Durante l'intervista la content creator ha infatti scartato gli oggetti che più la legano alla sua mamma, spiegando quanto l'esempio di una donna forte e intraprendente l'abbia aiutata a costruire la sua carriera.

Lo storico brand di gioielli da sempre celebra i legami preziosi attraverso doni che restano nel tempo, ecco che una collana di perle passata di madre in figlia assume un significato ancora più speciale: “Le perle sono un simbolo di purezza, saggezza e bellezza, e ti ricorderanno che sono sempre a un passo da te”, recita il biglietto dedicato a Marica. Quando festeggiamo le mamme, infatti, stiamo implicitamente celebrando anche questo rapporto d'amore indissolubile: la loro presenza ci arriva anche quando siamo distanti, con il profumo di una pasta al pomodoro che sa di casa, o il pigiama caldo messo di nascosto nella nostra valigia da fuori sede. Le nostre mamme riescono ad essere con noi anche quando non le vediamo, questo perché i ricordi che costruiamo insieme a loro lungo tutta una vita sono il regalo più prezioso che custodiamo ovunque andiamo.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.