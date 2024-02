Riscoprire il valore dell’amicizia è il “tesoro nascosto” dei nostri tempi

Riscoprire il valore dell’amicizia è il “tesoro nascosto” dei nostri tempi Con l’avvento dei social network e un mondo che va sempre più veloce è facile perdere di vista le cose più importanti, come i legami speciali. L’amicizia è tuttavia un dono da custodire nel quotidiano, che riesce ad arricchire ogni momento della nostra vita: sappiamo ancora coltivare questo valore così prezioso? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ciaopeople Studios

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rallentare, per riscoprire i legami

Siamo sempre più connessi e le nostre settimane passano veloci tra un impegno e l'altro: in un presente che va a cento all'ora è più importante che mai non perdere di vista quello che per noi conta di più. L'amicizia è uno dei valori più belli che ci sia, da sempre ci insegna la solidarietà, la comprensione e l'allegria… insomma, che mondo sarebbe senza gli amici? Non è importante averne tanti, quello che conta nelle amicizie è la profondità dei nostri sentimenti, e per non darle mai per scontate basta ritagliarsi anche solo un minuto a settimana per scriversi “ti voglio bene”.

Celebrare i momenti speciali

I compleanni sono l'occasione ideale per lasciarci coccolare dagli amici e festeggiare insieme, così da rinsaldare i rapporti già consolidati, o impreziosire quelli appena nati: lo spiega Michela Quattrociocche intervistata nella campagna Miluna “Tesori nascosti, ricordi ritrovati” durante un unboxing speciale. Lo storico brand di gioielli da sempre, infatti, celebra i legami preziosi attraverso doni altrettanto unici. Michela ha ripercorso i suoi ricordi più speciali, spiegando quanto sia importante la sincerità e (perché no?) il romanticismo in amicizia. In ultimo, l'amica Giorgia l'ha sorpresa con un bracciale che possa tenerle unite anche quando lontane, perché i ricordi passano anche attraverso oggetti per noi insostituibili. Confrontarsi, condividere traguardi e gioie, ma soprattutto tifare l'uno per l'altra, sono forse questi i segreti per un'amicizia che dura tutta la vita?

Costruire insieme dei ricordi felici

Il cosiddetto “tempo di qualità” vale anche e soprattutto in amicizia: i veri amici ci saranno sempre, per questo non serve vedersi o sentirsi tutti i giorni, ma far sì che i momenti passati insieme siano davvero speciali. Durante la crescita, infatti, capita che qualche amico si trasferisca altrove, che intraprenda una carriera lontano da casa, o magari siamo noi ad essere sempre in viaggio! Se si è vicini emotivamente, la distanza è solo un numero… di chilometri.

Un bracciale che diventa il “tesoro” simbolo del proprio legame, una foto scattata davanti a una torta, e infine, uno sguardo d'intesa che vale più di mille parole. L'amicizia si nutre dei ricordi che costruiamo giorno dopo giorno, e a cui è possibile ritornare nei momenti più tristi, se e quando ci saranno. C'è qualcosa di più prezioso di questo?

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.