Al culmine di un'accesa discussione con la moglie nell'abitazione di famiglia, ha deciso di mettere in atto un estremo gesto di autolesionismo: è uscito sul pianerottolo di casa e dopo essersi versato della benzina addosso si è dato fuoco. Il grave episodio nella prima mattinata di domenica, intorno alle 7.30 del mattino, in un palazzo residenziale di Albignasego, in provincia di Padova. Protagonista della scena un uomo di 39 anni di origine moldava ma da tempo residente in Italia, fortunatamente ancora vico anche se con gravi ferite.

Tutto sarebbe iniziato con una lite tra coniugi in casa appena svegli. Ad un certo punto però l'uomo, un operaio, ha perso il controllo e ha deciso di mettere in atto il suo piano suicida. È andato in garage, ha preso una tanica di benzina e ha iniziato a cospargersi di liquido infiammabile. Poi è risalito davanti al suo appartamento e si è dato fuoco nel pianerottolo davanti casa. Ad evitare che il gesto potesse trasformarsi in dramma è stato il tempestivo intervento dei vicini di casa della coppia, tra cui un cognato del 39enne, tra i primi a soccorrerlo. Le fiamme, per sua fortuna, sono state subito spente anche se gli hanno comportamento ferite serie. Il 39enne è stato successivamente soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto dopo una chiamata di emergenza, e trasportato al Centro Ustioni dell'ospedale di Padova dove è stato ricoverato con bruciature estese al volto e alla pancia.