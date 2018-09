L'Antitrust ha avviato un procedimento nei confronti della compagnia aerea Ryanair sulla nuova policy sui prezzi per il trasporto dei bagagli a mano scattata qualche settimana fa. L'Autorità, a quanto si apprende, indaga sulla possibilità che si tratti di una pratica commerciale scorretta, dal momento che il trasporto del bagaglio a mano dovrebbe essere “elemento essenziale del trasporto” e quindi con questa pratica commerciale si potrebbe “alterare la trasparenza tariffaria per confrontare le offerte dei diversi vettori”. Qualche settimana fa Ryanair ha annunciato che dal primo novembre non sarà più possibile viaggiare con un trolley di dimensioni ridotte gratuitamente, neanche imbarcandolo in stiva come succede oggi, ma si dovrà comunque pagare. Si potrà pagare il biglietto aereo con il supplemento priority da 6 euro e si potranno portare a bordo una borsa o uno zaino e il trolley, senza il supplemento invece si potranno portare a bordo solo borse e zaini e si dovrà comunque pagare l'imbarco della valigia per quanto di dimensioni e peso ridotti (massimo 10 chili). Se il bagaglio verrà registrato al momento dell'acquisto del biglietto costerà 8 euro, in un secondo momento sarà di 10 euro. Attualmente si pagano 25 euro per valigie con un peso massimo di 20 chili.

Proteste per i nuovi costi del bagaglio a mano – Obiettivo della compagnia aerea irlandese è quello di convincere i passeggeri a spedire il bagaglio per ridurre il più possibile i tempi di imbarco ed evitare ritardi nella partenza dei voli. La nuova policy adottata da Ryanair sui bagagli aveva già scatenato le proteste delle associazioni dei consumatori, che si erano rivolte sia all'Antitrust sia all'Enac, Ente nazionale per l'aviazione civile, che ha scritto alla compagnia aerea “per chiedere chiarimenti e per richiamare il vettore ad applicare in modo corretto le condizioni di trasporto”.