“Tutte le multe elevate da domenica in poi dalla telecamera della Ztl di Piazza Dante, che è stata sospesa dopo la chiusura della Galleria Vittoria, saranno annullate automaticamente. I cittadini non dovranno fare nulla”. Lo assicura il vicesindaco e assessore al Bilancio Enrico Panini, intervenuto nel corso della riunione del consiglio comunale di oggi. L'ordinanza della chiusura della Galleria Vittoria emanata dal Comune domenica scorsa, infatti, prevede tra le altre misure per alleggerire il traffico in città, la sospensione della Ztl di piazza Dante a via Toledo. Tuttavia, come segnalato da Fanpage.it, le telecamere ieri erano ancora accese e l'avviso luminoso recava la scritta Ztl Varco Attivo. Un messaggio che ha creato molta confusione tra gli automobilisti. Tantissimi, temendo di prendere la multa, una volta arrivati al varco, hanno fatto dietrofront, cercando strade alternative. Manovre che hanno contribuito ad accrescere il caos in una giornata funestata anche dalla pioggia incessante e con l'aggravante della riapertura delle scuole.

Panini: “Le multe saranno annullate”

“La telecamera di piazza Dante – ha spiegato stamattina in consiglio comunale il vicesindaco Enrico Panini – è ancora funzionante. In realtà verrà spenta in queste ore. Purtroppo abbiamo registrato da domenica a ieri col nuovo dispositivo un affaticamento in alcune operazioni propedeutiche. Poiché l'ordinanza emanata domenica prevede che si sospende la Ztl piazza Dante a partire dalla giornata di domenica questo comporta che tutte le sanzioni rilevate sono automaticamente annullate. I cittadini non devono fare alcunché, perché l'ordinanza dirigenziale detta la norma e la procedura. L'impegno a spegnere le telecamere – aggiunge Panini – riguardava la giornata di domenica, ma la predisposizione del dispositivo ha assorbito tutte le energie, purtroppo arriviamo con ritardo, ma nulla sarà dovuto dai cittadini”.